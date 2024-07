Programação Especial de Férias na Estação SESI Cosmópolis: Diversão Garantida para Todas as Idades

Neste mês de julho, a Estação SESI Cosmópolis preparou uma programação especial de férias com atividades gratuitas e diversificadas para toda a família. A partir do dia 1º, serão oferecidas oficinas, torneios, festivais e outras atrações que prometem entreter crianças e adultos. As inscrições para a maioria das atividades são abertas na própria data do evento. Confira abaixo a agenda completa e não perca a oportunidade de aproveitar ao máximo suas férias na Estação SESI Cosmópolis!

Confira a programação livre e gratuita

01/07 (segunda) – Abertura das Inscrições: Super Férias

01/07 (segunda) – Oficina Mapa dos Sonhos

02/07 (terça) – Abertura das inscrições para Torneio de Tênis de Mesa

02/07 (terça) – Oficina de Móbile

03, 10 e 24/07 (quartas) – Oficina de Tsuru

04/07 (quinta) – Caça ao Tesouro Infantil

04/07 (quinta) – Caça ao Tesouro Noturno

05/07 (sexta) – Queimada Cega

06/07 (sábado) – III Torneio de Tênis de Mesa da ESC

08 e 09 (segunda e terça) – ESC estará fechada

12/07 (sexta) – Oficina de Flâmula Decorativa

13/07 (sábado) – Festival de Basquete e Tarde Hip Hop

15 a 19/07 (segunda a sexta) – Super Férias

19/07 (sexta) – Show Flor de Crejoá

22 a 26/07 (segunda a sexta) – Curso de Férias do Núcleo de Dança

27/07 (sábado) – Feira de Livros de Troca de Livros