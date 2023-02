Projeto Baila Guaçu é voltado para o público da Melhor Idade

A primeira edição do Projeto Baila Guaçu será nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, no Cerâmica Clube. A entrada é gratuita e o público da melhor idade poderá dançar a partir das 18h00. O projeto é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) em parceria com o Cerâmica Clube.

A meta do Baile da Melhor Idade é promover um evento por mês com banda, iluminação, brincadeiras, apresentações e dançarinos para dançar com os participantes, chamados de free dancer. “É um projeto da Secretaria de Esporte e Lazer totalmente voltado para o público da Melhor Idade, oferendo a eles momentos de descontração e de lazer”, comentou Paulo César Moreira, secretário municipal de Esporte e Lazer.

Segundo ele, neste primeiro semestre o Projeto Baila Guaçu já tem confirmação para os meses de março, abril, maio e junho.