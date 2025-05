Projeto Cidadania Itinerante chega a Holambra com serviços gratuitos para a população

Holambra irá receber nos dias 20, 21 e 22 de maio o Projeto Cidadania Itinerante, uma iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo que leva serviços essenciais de forma gratuita e mais próxima da população.

No dia 20, o atendimento será realizado no estacionamento do Teatro Municipal, das 10h às 17h. Já em 21 e 22 de maio a equipe estará no estacionamento da Escola Municipal Imigrantes, com atendimento das 9h às 15h.

Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com término uma hora antes do horário previsto para o final dos atendimentos.

Durante a atividade a população poderá contar com diversos serviços (confira abaixo a lista completa), dentre eles a emissão gratuita de segunda via de documentos como RG, CPF e certidões (nascimento, casamento e óbito), além de orientações sobre acesso a programas sociais e defesa do consumidor.

O projeto, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, tem como objetivo facilitar o acesso a serviços de documentação, regularização e orientação, especialmente para quem encontra dificuldades para se deslocar até centros maiores. “É mais uma ação que aproxima os serviços públicos do cidadão e promove inclusão e cidadania para todos”, destacou o prefeito, Fernando Capato.

A emissão é gratuita e a orientação é que os interessados levem os documentos pessoais já disponíveis para facilitar o processo.

Confira a lista de serviços disponíveis para a população:

-Agendamento de 2.ª via do RG e CNH;

-2ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito;

-Agendamento – Receita Federal;

-2ª via do CPF;

-2ª via do título de eleitor;

-2ª via de contas de consumo (água e luz);

-Carteira de trabalho digital;

-Atestado de antecedentes criminais;

-Consultas SERASA;

-Criação conta Gov.br;

-Cadastro ID Jovem;

-Registro de boletim de ocorrência;

-Entrada no seguro-desemprego;

-Elaboração de currículo;

-Orientações migratórias;

-Encaminhamentos e acolhimentos de denúncias;

-Orientações sobre o PROCON e Defensoria Pública e

-Atendimentos para receber denúncias, realizar orientações e encaminhamentos para as Coordenadorias e aos Programas da Secretaria: Coordenação de políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena(CPPNI), Coordenadoria Geral de Direitos Humanos (CGDH), Centro de Integração da Cidadania (CIC), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI), Programa deProteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e Coordenação de Políticas para Juventude eOuvidoria.