Projeto “Cidadania para Todos” leva formação à GM para atuação nas escolas

Finalidade é ampliar a Cultura de Paz na sociedade, como parte do Projeto Estratégia Integrada Contra Incidentes em Escolas (Égide)

Guardas Municipais de Campinas, que atuam na Ronda Escolar e na área administrativa da corporação, passarão por uma formação com o intuito de torná-los facilitadores da Cultura de Paz. A ação, denominada “Cidadania para Todos”, foi lançada pelo prefeito Dário Saadi, na manhã desta sexta-feira, 7 de julho, em evento no Salão Vermelho do Paço Municipal. A iniciativa é parte do Projeto Estratégia Integrada Contra Incidentes em Escolas (Égide).

As aulas serão ministradas por representantes da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude, a partir do próximo dia 21 de julho.

“Essa qualificação é muito importante. Estamos buscando, cada vez mais, nos aprimorarmos nessas questões relacionadas a resoluções de conflitos e mediações nas escolas. É uma ação que só vem a agregar para uma Guarda Municipal que é referência no país”, disse o prefeito Dário Saadi.

Ao todo, 145 guardas municipais passarão pela formação. Serão oito encontros, com aulas práticas e teóricas, sempre às sextas-feiras, das 8h às 12h. O objetivo é que os agentes de segurança se aprofundem em temas como: justiça restaurativa, comunicação não-violenta e gestão de conflitos.

“Nosso trabalho agrega valor em diferentes instâncias. A nossa rotina exige um conhecimento vasto nas mais variadas áreas”, explicou a comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares. “Nós precisamos estar concatenados para a prevenção e uma rápida solução”, avaliou o delegado da Vara da Infância e Juventude, Rubens Urbano Leal.

Para o promotor de Justiça Rodrigo de Oliveira, por meio da Justiça Restaurativa “estamos tratando o âmago das questões”.

Égide

O Projeto Estratégia Integrada Contra Incidentes em Escolas (Égide) foi lançado pela Prefeitura de Campinas em abril deste ano. Instituiu nas unidades de ensino municipais um atendimento integrado e cooperativo entre a comunidade escolar, forças de segurança e equipamentos municipais para a proteção das pessoas nas escolas.

As ações de prevenção incluem a capacitação da comunidade escolar; investimento em tecnologia, com a instalação de câmeras de vigilância nas unidades municipais de ensino; campanhas de prevenção contra bullying, intolerância e pela aceitação da diversidade; além do combate à violência e às fake news.