Projeto Criar Jogos está com inscrições abertas para curso gratuito sobre como aprender e desenvolver jogos

O Projeto Criar Jogos está com vagas disponíveis para alunos a partir de 12 anos em Mogi Guaçu. O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pela Burburinho Cultural com apoio da Administração Municipal por meio das Secretarias Municipais de Cultura, de Educação e de Tecnologia, além do Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP).

O início das aulas está previsto para o dia 12 de setembro. A capacitação é gratuita, com certificado após a conclusão de oito módulos ou de apenas um deles e tem como propósito engajar os jovens por meio da linguagem de gamificação. A faixa etária do público-alvo é de 12 a 29 anos. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://bit.ly/criarjogos2022.

O curso envolverá ações educativas ao trabalhar tecnologia e game design de forma simples e acessível, buscando tornar o aluno não só um jogador de games, mas também produtor e criador. Ao todo, serão oito módulos com temas sobre programação, criação de personagens, modelagem 2D, no qual, de forma simples, os alunos aprenderão os elementos básicos para produzir seu próprio jogo. Mais informações no site https://criarjogos.com.br.

O secretário municipal de Tecnologia, Josimar Cerqueira, explicou que no momento existe a possibilidade de o interessado realizar o curso de forma online ou presencial. “Apesar de haver a opção de realizar o curso no formato digital (online remoto), para uma melhor troca de experiências e aprendizados, é mais interessante que o aluno realize o curso na modalidade presencial criando um ambiente colaborativo de inovação”, falou.

No formato presencial, o interessado contará com computadores disponíveis para que possam assistir as videoaulas. “No laboratório também teremos um mediador para tirar qualquer dúvida relacionada ao andamento do curso e das máquinas”, finalizou.

Projeto Criar Jogos

Inscrições pelo link: https://bit.ly/criarjogos2022

Público-alvo: 12 a 29 anos.

Início das aulas: 12 de setembro

Dias: Segunda e quarta ou terça e quinta

Horários: 10h às 12h ou das 13h às 15h ou das 15h às 17h

Local: Centro Guaçuano de Educação Profissional (Cegep)