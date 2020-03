PROJETO DA ETEC DE JAGUARIÚNA AVANÇA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO

A instalação da ETEC, a escola técnica estadual, de Jaguariúna avançou mais uma etapa nesta semana. Durante visita de uma comitiva da cidade no Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador Rodrigo Garcia adiantou que o governo estadual dará uma posição ainda neste mês de março sobre a instalação da unidade, uma antiga reivindicação da população de Jaguariúna, aumentando a expectativa de uma decisão positiva.

“Sabemos que Jaguariúna é um polo industrial e que precisa qualificar a mão de obra para manter os empregos e a renda na cidade. Ainda no mês de março, vamos trabalhar com o Centro Paula Souza, conversando com o governador João Doria, para dar a grande notícia para a cidade de Jaguariúna”, disse Garcia.

Participaram da comitiva o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, os vereadores Romilson Silva, Neguita Torres e José Muniz – que também defendem a instalação da escola técnica – e o secretário municipal de Governo, Valdir Parisi.

“Nosso projeto já está pronto. Oferecemos o antigo prédio da UBS Fontanella, no bairro Dom Bosco, que será totalmente reformado para abrigar a futura ETEC Jaguariúna, com quatro cursos técnicos: administração, logística, eletrônica e segurança do trabalho”, informou o prefeito Gustavo Reis.

Hoje, os estudantes de Jaguariúna que frequentam cursos técnicos têm que se deslocar para outras cidades, como Amparo, onde está localizada a ETEC João Belarmino.

As escolas técnicas estaduais (ETECs) são instituições de ensinos técnico, médio e técnico integrado ao médio, pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira | PMJ