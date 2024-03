Projeto De Olho nos Rios inicia recuperação hidrológica da zona rural de Artur Nogueira

Três meses depois de realizar a implantação de um módulo agroflorestal no Sítio Kapuã, na zona rural de Artur Nogueira, o Projeto De Olho nos Rios retornou a propriedade para dar início às primeiras ações do plano de requalificação hidrológica, reforçando o conceito deste sítio como um produtor de ambientes conservados. Neste sentido, a equipe do Projeto De Olho nos Rios está acompanhando a instalação de bacias de captação de água da chuva, localizadas estrategicamente em áreas do sítio com maior escorrimento superficial de água.

As bacias estão sendo instaladas em meio ao módulo agroflorestal, portanto, o trabalho é minucioso e exige atenção redobrada, já que tais estruturas também ajudarão a manter o solo produtivo mais úmido, inclusive nos períodos de estiagem.

Além desse fator, as bacias trazem diversos outros benefícios para a propriedade, principalmente relacionado a redução da erosão e a conservação das estradas rurais, já que elas serão responsáveis por reter os sedimentos carregados pelas águas das chuvas, considerando um atenuante de que a área do sítio era, anteriormente, dominada pela monocultura da cana-de-açúcar que, ao longo dos anos, resultou em um solo degradado.

Paralelamente, essas bacias de captação de água da chuva contribuirão para que a água infiltre no solo, ajudando a reabastecer o lençol freático e proporcionando maiores chances do abastecimento hídrico, mesmo nas épocas mais secas do ano.

O Sítio Kapuã tem se tornando um modelo de propriedade conservacionista na região e, futuramente, poderá receber interessados em práticas ambientalmente corretas para compartilhar informações e experiências.

DE OLHO NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.