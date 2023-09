Projeto De Olho nos Rios participa de capacitação em ‘Educação Ambiental

Projeto De Olho nos Rios participa de capacitação em ‘Educação Ambiental’ para professores e representantes de mais de 90 escolas públicas de Campinas, Vinhedo e Valinhos

A equipe do projeto entregou cerca de mil mudas de espécies nativas para a criação de pomares nas escolas

A educação ambiental é uma importante ferramenta que a sociedade pode utilizar para entender e proteger a nossa rica biodiversidade. É por meio dela que podemos garantir uma segurança a longo prazo, plantando as sementes da defesa do meio ambiente nas próximas gerações e, assim, evitando que nossos próprios erros destruam a natureza. E foi com este objetivo que a equipe do Projeto De Olho nos Rios participou de uma capacitação em ‘Educação Ambiental’, a convite da Diretoria de Educação de Campinas, para professores e representantes de 97 escolas da rede pública de Campinas, Vinhedo e Valinhos, sendo realizado em dois dias, quarta (30) e quinta-feira (31), na ARIE Mata de Santa Genebra, em Campinas.

A equipe do De Olho nos Rios realizou uma palestra sobre a relação entre cobertura vegetal e os recursos hídricos, abrindo espaço para uma discussão sobre a atual situação dos cursos d´água da região, em especial, o Jaguari e o Atibaia. Em um segundo momento, foi apresentado os kits educacionais fornecidos pelo Projeto e foram entregues cerca de mil mudas de plantas, de quatro espécies nativas (uvaia, goiabeira, jabuticabeira e cereja-do-rio-grande), divididas entre as escolas participantes, para os professores formarem ou enriquecerem pomares nas escolas.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.