Projeto Desvendar Esporte segue com inscrições abertas para estudantes de 10 a 14 anos

O projeto Desvendar Esporte – iniciativa que une prática esportiva e sustentabilidade – prossegue com as inscrições abertas para estudantes da rede municipal de ensino de Holambra, com idades entre 10 e 14 anos, interessados na prática de atletismo e ginástica rítmica.

Idealizado e produzido pelo Instituto Incentivar, patrocinado pela Águas de Holambra por meio da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria

Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, o projeto Desvendar

Esporte visa promover o esporte e a sustentabilidade de maneira lúdica,

inclusiva, leve e colaborativa, incentivando a integração coletiva.

Em Holambra, o projeto foi implantado no final do ano passado, com

capacidade para atender 240 jovens. Os estudantes participam de

atividades de atletismo e ginástica rítmica, nas quais aprendem sobre

as práticas esportivas e a importância da sustentabilidade por meio da

criação dos próprios materiais.

O objetivo do projeto social é desenvolver o esporte educacional,

atendendo às demandas sociais e de sustentabilidade dos 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da

ONU, a Organização das Nações Unidas.

Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, gerente-geral do projeto, explica que as

atividades do Desvendar Esporte acontecem no contraturno escolar nos

períodos da manhã e da tarde, duas vezes por semana, nas dependências

do Complexo Esportivo Estádio Municipal Zeno Capato (Rua Dr. Jorge

Latour s/n, Centro Holambra/SP).

Além de Holambra, o projeto Desvendar Esporte também está sendo

desenvolvido em Manaus (AM), Barcarena (PA) e Timon (MA).

Adesão ao Desvendar Esporte

Alunos da rede pública interessados em participar do projeto Desvendar

Esporte podem se inscrever numa das três escolas municipais – Escola

Municipal Parque dos Ipês – Rua Doutor Jorge Latour, S/N – Centro;

Escola Municipal Maria José Moreira Van Ham – Rua Leandro Gonçalves

nº 136 – Centro; e Escola Municipal Jardim Flamboyant – Rua Dr. Jorge

Latour nº 964, também no Centro. Outra opção é se direcionar ao

Complexo Esportivo Estádio Municipal Zeno Capato e falar diretamente

com um dos professores do projeto.