Projeto Guri abre mais de 160 vagas em Santo Antônio de Posse

Em 2025 o Projeto Guri celebra 30 anos e está com mais de 100 mil vagas abertas distribuídas em mais de 500 polos de ensino espalhados pela capital, região metropolitana, interior e litoral do estado. E Santo Antônio de Posse, não poderia ficar de fora, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo junto à Prefeitura Municipal, está com inscrições abertas para 163 vagas em 3 diferentes cursos – iniciação musical para adultos, iniciação musical para crianças, violino/viola e violoncelo/contrabaixo acústico.

Até aqui, mais de um milhão de crianças, adolescentes e jovens já passaram pelo programa. Para estudar no Guri não é preciso ter conhecimento musical e nem ter o instrumento em casa.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer ao polo de ensino, localizado na Santo Antônio, 951. na companhia de um responsável e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG da pessoa de referência que estará junto (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço. O horário de funcionamento é de terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h.