Projeto judô comemora 13 anos de atividades em Artur Nogueira com Festival Interno

Através da união dos esportes e educação, evento reuniu mais de 300 alunos com o objetivo de promover uma grande aula em formato de competição

No domingo (28), alunos e familiares comemoraram os 13 anos do Projeto Judô Esporte Social durante o tradicional Festival Interno. O evento foi realizado na EMEF Edmo Wilson Cardoso, e reuniu 300 alunos do Dojo Central e das Escolas Municipais que desenvolvem o esporte com o apoio da Prefeitura, através da parceria entre as secretarias de Esporte e de Educação.

O projeto foi idealizado na Universidade Estadual Paulista – Unesp e aplicado em Artur Nogueira através da Secretaria de Esporte, e está em atuação desde 2011.

Caio Rodrigues, titular da pasta esportiva nogueirense, declara o seu orgulho por acompanhar o projeto desde o início e a importância dele no meio educacional. “ Um projeto focado na formação a longo prazo e que, através de pilares como disciplina e respeito, já formou muitas pessoas, desde atletas até professores. E é por toda a seriedade e resultados apresentados que a administração Lucas Sia apoia todas as ações envolvendo o Projeto Judô.”

Cerimônia

​A cerimônia de abertura contou com a presença do secretário de Esporte Caio Rodrigues, do diretor de Esporte Rodrigo Pinheiro (Burunga), da diretora da escola Grê Rios e da coordenadora Flavia Pomer.

Após a execução do hino nacional e o de Artur Nogueira, o atleta Mauro Augusto Félix realizou o rei inicial, representado todos os árbitros e atletas do evento.

Mauro é um dos judocas que garantiu a vaga para a final do Campeonato Paulista. Ele iniciou o judô na escola, passou a treinar no Dojo Central e atualmente agrega a equipe de competição de Artur Nogueira.

O evento totalizou 1.200 lutas e todos os participantes receberam uma medalha de participação na competição.

Importância pedagógica

​O festival interno tem por objetivo unir família, alunos e professores em comemoração a cada ano de conquistas do projeto. Contudo, ele foi elaborado além do sentido físico e esportivo, o evento busca garantir um teor 100% pedagógico, realizado no ambiente escolar para oportunizar vivência competitiva aos novos alunos, mas sem o estresse gerado pelo compromisso com a vitória.

“Nosso festival é uma grande aula em formato de competição. No dia de hoje, aprender e se divertir é mais importante do que qualquer resultado como vitória ou derrota”, explica o professor Leandro Takada.