Projeto “Luzes de Natal 2023 – Illuminare” acontece nas praças Ângelo Ferrari, Sant’Ana, Coronel e no Mirante do Morro do Cristo

A partir da quinta-feira, 07 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Pedreira, através de suas secretarias de Cultura e Economia Criativa e de Divulgação e Turismo, está promovendo o Projeto “Luzes de Natal – Illuminare 2023”, a inauguração ocorreu na Praça Ângelo Ferrari, com a chegada do Papai Noel, o ascender das luzes e show com a Corporação Musical Santana, com a regência do Maestro Antônio Carlos Ferreira.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, destacou em seu discurso que o objetivo do Projeto é despertar o clima natalino em crianças, jovens e adultos através da Arte e da Cultura. “Dezembro é um mês mágico, repleto de festividades e união. Através do ‘Luzes de Natal’, temos a oportunidade de unir as tradições natalinas à expressividade cultural presente em nossa cidade. Esperamos que a família pedreirense possa aproveitar cada momento nesses dias de Arte de qualidade que estamos oferecendo”, ressaltou.

Clodoaldo Leite de Camargo, coordenador do Projeto “Luzes de Natal” destacou que na Praça Ângelo Ferrari a Administração Municipal está desenvolvendo a construção de um novo Centro de Exposições, o que limitou a implantação da decoração. “Em razão da obra e atendendo solicitação do Prefeito Fábio Polidoro, espalhamos os enfeites também nas praças Santana e Coronel João Pedro, além do Mirante do Morro do Cristo, convidamos a população para prestigiar os enfeites do Luzes de Natal 2023”, completou.

Representando o Poder Legislativo na solenidade de inauguração, o Vereador João Paulo Nascimento parabenizou o Prefeito Fábio Polidoro pela iniciativa e toda a equipe envolvida no projeto. “Em nome da Câmara Municipal de Pedreira convido a população para participar das atividades que estarão acontecendo no Calçadão da Antônio Pedro até o dia 22 de dezembro”, enfatizou João Paulo.

As praças contam com uma estrutura natalina tradicional, repleta de luzes e pisca-piscas que iluminam os locais. A tradição da montagem do Natal em Pedreira perdura há anos, sendo um dos grandes símbolos da cidade revividos no mês de dezembro. “Sabemos o quanto o espírito do Natal faz parte da família brasileira. A decoração e as atrações programadas abrandam esse sentimento, pois mobilizam os moradores a visitarem os locais e proporcionam momentos de alegria e união entre a população, além de fomentar e ajudar o comércio do entorno. Todos estão convidados a viver essa magia natalina”, ressalta o Secretário Interino de Cultura e Economia Criativa Sérgio de Santi.

A programação do “Luzes de Natal 2023” está sujeita a alteração sem aviso prévio. É sugerido que os interessados acompanhem a programação diária nas redes sociais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.