Projeto “Missão Gênese: Uma Jornada Nanocientífica” promove autocuidado e prevenção do câncer em escolas de Holambra

Holambra está recebendo, até o dia 6 de agosto, o inovador projeto “Missão Gênese: Uma Jornada Nanocientífica”. A iniciativa, realizada pelo Hospital de Amor, o maior polo de tratamento oncológico gratuito da América Latina, visa promover o conhecimento sobre autocuidado e prevenção do câncer entre os jovens de forma divertida e interativa.

A unidade móvel do projeto, equipada com atividades educacionais e interativas, visitará as escolas dos bairros Imigrantes e Parque dos Ipês. Através de palestras, oficinas e exposições, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre a importância do autocuidado e as formas de prevenir o câncer desde cedo. O objetivo é conscientizar os estudantes sobre hábitos saudáveis e a detecção precoce de sinais da doença, promovendo uma cultura de saúde e bem-estar.

A ação é de extrema importância, pois leva informações vitais para a juventude, incentivando a adoção de práticas preventivas e o cuidado com a saúde desde a infância. O projeto também busca desmistificar o câncer, mostrando que, com prevenção e diagnóstico precoce, as chances de cura são significativamente aumentadas.

A presença do projeto “Missão Gênese” em Holambra reforça o compromisso da cidade com a saúde e a educação de seus jovens, proporcionando um futuro mais saudável e consciente para todos.

Foto: Redes Sociais