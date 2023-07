Projeto piloto em escola municipal oferta atendimento psicossocial para professores, alunos e familiares

Na quarta-feira, 19, o prefeito Toninho Bellini e a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini assinaram um termo de cooperação entre a Prefeitura e o ICEA (Instituto Conscientizar e Agir) para a realização de um projeto piloto em uma das escolas municipais que irá ofertar atendimento com profissionais da área de Serviço Social e de Psicologia para professores, alunos e familiares que estejam em situação de vulnerabilidade social.

A reunião contou com a presença do presidente do ICEA, Lucas Tiago de Oliveira da Silva, do vice-presidente Durval Alves de Moraes, da coordenadora Juliane Marisa Franco Gerolin, do apoio jurídico Fernando Monteiro Amorim e da assistente social (que também atua na Secretaria de Educação e faz a interlocução entre as partes) Josianne Pompeu Garcia.

A proposta do trabalho, que é voluntário, é de implementar técnicas sociais para trabalhos socioeducativos com crianças, adolescentes e suas famílias, especificamente para o serviço de fortalecimento de vínculos, com orientações, encaminhamentos de usuários a rede de serviços públicos e seus equipamentos, com formação de grupo operativo com a rede pedagógica e aluno. “Essa parceria vem para contribuir com o trabalho que já é realizado na rede municipal através da nossa assistente social e amplia a capacidade de atendimento para as unidades localizadas nos territórios de maior demanda”, destacou Regina.

Todo o planejamento das ações está sendo acompanhado pela assistente social da pasta e, inicialmente, o trabalho será concentrado na EMEB “Marco Antônio Libano dos Santos”. Entretanto, todas as outras unidades continuarão sendo atendidas pelo Serviço Social da Secretaria, também com possibilidade de atendimento através do Instituto. “Continuamos com nosso atendimento e dependendo da demanda iremos encaminhar ao ICEA”, completou Josianne.