Projeto “Ponte Aérea” traz para Pedreira a peça teatral “Os Três Porquinhos

O Retorno do Lobo Mau” e o show com Matheus Ceará “Vocês Pedem, Eu Conto”

O Projeto “Ponte Aérea” tem como objetivo a formação de plateia, a difusão e popularização teatral, através de circulação de renomados espetáculos com entrada gratuita e acessibilidade em libras e audiodescrição em todas as sessões.

A Mercúrio Cultural em parceria com a empresa Gelco – Gelatinas do Brasil, Ministério da Cultura e Prefeitura de Pedreira, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, apresenta nas dependências do Clube Náutico Joaquim Carlos, no sábado, 24 de fevereiro, a peça teatral “Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau”, a partir das 16 horas, e no domingo, 25 de fevereiro, o show com o comediante Matheus Ceará “Vocês Pedem, Eu Conto”, a partir das 20 horas.

Os ingressos são limitados e serão distribuídos gratuitamente 2 horas antes de cada espetáculo.

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau: Nesta adaptação da história clássica, o Lobo reinventa seus planos para conseguir entrar na casinha de tijolos, porém agora ele conta com a valiosa ajuda de sua Mamãe Loba. Com texto ágil, interativo e com a participação da plateia, o espetáculo aborda o bullying que o Lobo Mau sofre na escola, tratando sobre a compreensão e o respeito às diferenças.

Matheus Ceará “Vocês Pedem, Eu Conto”: Em seu novo show de comédia, o artista volta às suas origens e traz aos palcos o personagem Matheus Ceará com a vestimenta. O novo show aborda temas comuns à comédia e, claro, “Vocês Pedem e Eu Conto” não poderia ser diferente, traz o público para dentro do show, abrindo para a plateia a possibilidade de pedir suas piadas preferidas.

Sediada na capital paulista e na cidade de Campinas, a Mercúrio Cultural atua desde 2014, na produção de espetáculos teatrais adultos e infantis, elaboração e produção de projetos via leis de incentivo e editais, oficinas de formação, festivais culturais, entre outros, dialogando com excelentes profissionais e com foco na democratização de acesso à cultura e formação de plateia.