Projeto que dispõe sobre políticas públicas de combate à crimes cibernéticos contra crianças é aprovado na Câmara Municipal de Holambra

Em sessão plenária realizada na noite desta segunda-feira (11), a Câmara Municipal aprovou com sete votos favoráveis o projeto de lei que dispõe sobre Políticas Públicas de conscientização e combate aos crimes de internet cometidos contra crianças.

A iniciativa, de autoria do vereador Fabiano Soares, estabelece objetivos, diretrizes e ações municipais preventivas sobre este tipo de crime, além de prever uma semana anual com atividades de conscientização.

“A gente sabe que existe hoje uma gama muito grande de crimes virtuais, de bullying, de crimes sexuais que envolvem a internet e às vezes as crianças acabam sendo presas fáceis disso, até mesmo pela ignorância do tema, então o trabalho de conscientização, o trabalho de jogar luz no problema, de ensinar o que pode e o que não pode, o que é crime virtual e o que não é, é extremamente importante para o combate a este tipo de crime.”, ressaltou Fabiano.

O projeto segue para sanção ou veto do Executivo.