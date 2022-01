Projeto Retreta inicia inscrições para novos alunos em Artur Nogueira

Matrículas e rematrículas estão disponíveis a partir desta segunda-feira (17), na sede do projeto



As inscrições para o Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, se iniciam nesta segunda-feira (17) para matrículas e rematrículas 2022. As mesmas deverão ser feitas até 21 de janeiro, na sede do projeto. O Retreta conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira e com a parceria das secretarias municipais de Educação e de Cultura e Turismo.

A iniciativa oferece aulas gratuitas de musicalização, instrumentos diversos e canto coral. Tudo isso gratuitamente e com professores capacitados. De acordo com a diretoria do Projeto Retreta, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

Os interessados devem se digerir à sede do projeto, localizada na Rua Ademar de Barros, próximo ao Centro Cultural Tom Jobim, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No momento da inscrição, será necessário apresentar RG, CPF, foto 3X4 e comprovante de residência. O candidato ainda deverá fazer uma contribuição de R$ 20.

O idealizador e maestro Ricardo Michelino destaca que o projeto atende todas as faixas etárias. “Aqui jovens e adultos podem ter acesso à educação musical de qualidade, o que possibilita a descoberta de novos talentos, formação de plateia, socialização, prática do fazer sócio-comunitário, dentre outros. Convido a todos aqueles que têm o desejo de aprender algum instrumento musical a comparecer à sede do Retreta. Lembrando que alunos que já faziam parte do projeto devem fazer sua rematrícula”, frisou.

PARCERIA COM A PREFEITURA

Em 2010, em parceria com o Prefeitura de Artur Nogueira, a Corporação Musical deu vida ao Projeto Retreta, que hoje conta com milhares de alunos atendidos de forma gratuita nas sedes do projeto e da Corporação e nas escolas municipais. Conforme o secretário de Cultura Renato Carlini, o projeto oferece aulas de musicalização, instrumentos musicais e canto coral, com vistas à formação de público e de músicos para as mais diversas formações, bem como a difusão da música como método de propagação de cultura.