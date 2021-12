Projeto Retreta realiza apresentação com artistas renomados nesta quarta-feira

A vida será sempre o maior presente que se recebe no Natal. Por isso, a Corporação Musical 24 de Junho, em parceria com o Clube Floresta, realizará, nesta quarta-feira (22), às 19h30, o grande “Concerto para Celebrar a Vida”.

O objetivo é proporcionar um sublime momento musical para a população nogueirense.

A Corporação é parceira da Prefeitura de Artur Nogueira em um projeto que muda a vida de milhares de pessoas: a disponibilidade de aulas de música a milhares de alunos através do Projeto Retreta.

Para abrilhantar o concerto, estarão presentes os grandes músicos brasileiros Derico Sciotti e Daniel Boaventura, além da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira. O repertório da noite especial será o mesmo que Daniel Boaventura gravou na Rússia com a Philarmonica de Moscow, cuja apresentação foi bem aclamada pelo público russo.

O encontro acontecerá no Ginásio do Clube Floresta, com ingresso à venda na secretaria do Clube, secretaria do Projeto Retreta ou na Sympla. O valor é de R$ 40 para não sócios e R$ 20 para sócios e alunos do Projeto Retreta.

De acordo com a pasta, todo o valor arrecadado no concerto será destinado para o Projeto Retreta de Artur Nogueira. Sobre Derico Sciotti e Daniel Boaventura Reconhecido como um dos maiores expoentes da música brasileira, o saxofonista Derico Sciotti ficou conhecido popularmente por fazer parte do sexteto e apresentações no talkshow do apresentador Jô Soares por várias décadas.

Já Daniel Boaventura é ator e cantor com uma carreira sólida nos Estados Unidos, Europa e México. O artista ficou conhecido por suas performances em musicais, performances teatrais e telenovelas de sucesso. Atualmente, Boaventura está em turnê cantando músicas clássicas eruditas pelo mundo.