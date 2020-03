Promoção Social fecha parceria e oferece almoço e banho para pessoas em situação de rua

A Secretaria de Promoção Social, em parceria com o Centro Espírita César Bianchi, começa a oferecer nesta quinta-feira, 26, almoço e banho para as pessoas em situação de risco no município.

O trabalho será realizado de segunda a sexta-feira na sede do Centro Espírita, situado à Rua Conselheiro Laurindo, nº 308, das 10h00 ás 13h00. Aos sábados o mesmo serviço já era ofertado de forma voluntária pelo Centro Espírita.

O almoço será composto de arroz, feijão, um tipo de proteína e um vegetal e/ou legume. Além da alimentação reforçada, a oferta do banho também se torna um importante aliado para que as pessoas em situação de rua se protejam do Coronavírus (Covid-19).