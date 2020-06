Promoção Social inaugura abrigo para pessoas em situação de rua – Itapira

A Secretaria de Promoção Social inaugurou na manhã desta sexta-feira o ‘Abrigo Emergencial Bem Querer de Itapira’, voltado para atendimento de pessoas em situação de rua do sexo masculino, no bairro Della Rocha. O abrigo começa a funcionar hoje.

A estrutura do Abrigo Emergencial conta com 34 dormitórios, todos de acordo com as normas para evitar a disseminação do Coronavírus, e no local será ofertado banho, trocas de roupa e duas refeições: jantar e café da manhã. O serviço é de pernoite (das 18h00 às 7h00), todos os dias. Os assistidos deverão seguir algumas regras, dentre elas já serem atendidos pelo Centro Pop, não estar sob efeito de álcool ou drogas e passar por revista antes de entrar. Na chegada, todos os pertences pessoais são colocados em armários individuais protegidos por cadeados. Na saída pela manhã, todos levarão seus pertences pessoais.

A equipe de apoio do Abrigo conta com vigias e cuidadores, além de Assistente Social, auxiliar de serviços gerais e uma coordenadora. Na manhã de quarta-feira, 3, todo o pessoal foi treinado pela equipe da Promoção Social e pelo comandante da Guarda Civil Municipal, César Martucci.

O Abrigo Emergencial complementa o serviço que já é ofertado no Centro Pop – Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que hoje conta com cerca de 50 pessoas em situação de rua cadastradas, sendo 36 de Itapira. Para atendimento no abrigo, serão priorizados os itapirenses. Durante a pandemia o atendimento é mais restrito ao banho, alimentação e dormitório, mas após esse período passarão a ser desenvolvidas no abrigo atividades coletivas. Uma assistente social também permanece disponível para atendimento aos que desejarem.

Atendimento para mulheres

A Secretaria de Promoção Social está em contato com o Instituto Samaritano para que as mulheres em situação de rua passem a ser atendidas lá, visto que atualmente o serviço do instituto também é oferecido para homens.