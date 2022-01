Pronto Atendimento Imediato passa a ter três médicos de plantão em Engenheiro Coelho

Ação foi motivada pelo aumento no número de atendimentos no mês de dezembro

Com o aumento no número de atendimentos no mês de dezembro, a Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, ampliou o atendimento no Pronto Atendimento Municipal. Desde a segunda-feira (3), o número de médicos plantonistas passou de dois para três.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Lívia M. S. Coelho, “o aumento da procura por consultas médicas é uma realidade em todo a nossa região. Estamos, prontamente, buscando soluções para garantir um atendimento a todos”.

O aumento do número de atendimentos aconteceu, principalmente, devido ao aumento de casos de pacientes com sintomas gripais. Em outubro, durante todo o mês, foram atendidos 109 pacientes com sintomas gripais. No mês seguinte, em novembro, esse número diminuiu para 97 pacientes, e, em dezembro, chegou a 850 atendimentos. O atendimento pediátrico foi outro que sofreu aumento na demanda, porém, menos expressivo. Em outubro foram atendidas mais de 430 crianças durante todo mês. Em novembro, houve um recuo, com 397 atendimentos, e em dezembro, o número teve um aumento, passando de 800 atendimentos.

A secretária faz um apelo para que a população mantenha os cuidados com a saúde. “Contamos, ainda, com a compreensão de toda a população para que mantenham os cuidados redobrados com as medidas de higiene e segurança na prevenção da saúde”.