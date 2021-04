Pronto Socorro de Artur Nogueira recebe doação de equipamentos hospitalares

Artur Nogueira mais uma vez foi alvo da solidariedade de pessoas dispostas a ajudar a cidade em um dos momentos mais críticos da história. Desta vez, o Pronto Socorro Municipal foi o beneficiado. Com doações feitas pelo empresário nogueirense Marco Antônio de Andrade, a unidade agora conta com mais dois ventiladores hospitalares.

O empresário também fez a doação de duas camas hospitalares e duas bombas de infusão. Estes equipamentos serão entregues à unidade nas próximas semanas, e serão usados exclusivamente para tratamento dos pacientes internados em decorrência do coronavírus.

O prefeito Lucas Sia (PSD) agradece a iniciativa. “Artur Nogueira tem muita sorte em ter os moradores que têm. Gente empenhada para que essa pandemia, que já vitimou tanta gente, chegue logo ao fim. Em nome da Prefeitura, eu agradeço imensamente pelas doações feitas e reafirmo aquilo que tenho dito desde o início: juntos podemos vencer esse vírus”, destacou o prefeito.

Segundo o vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB), a união do poder público com as empresas é de extrema importância para superar momentos difíceis. “É uma luta minuto a minuto para salvar vidas. A doação de respiradores, bombas de infusão e macas muito ajudará a população nogueirense no tratamento de doenças”.

CAMPANHA

As doações integram uma campanha criada por um grupo de comerciantes e empresários para arrecadar fundos ao combate da Covid-19. Todos os recursos e equipamentos arrecadados através da iniciativa serão doados ao Pronto Socorro Municipal, segundo explica o idealizador e representante da campanha, Raimundo Antônio Stoco. Em reunião com o diretor clínico do município, dr. Wilson Barbosa, os empresários tiveram ciências das reais necessidades da unidade. “A campanha é o resultado da união de um grupo de empresários e comerciantes. A ideia é que a gente consiga equipar todo o Pronto Socorro com o que for necessário. Deixamos claro que tudo o que for arrecadado será repassado em equipamentos para a unidade, a fim de auxiliar no tratamento dos enfermos”, disse.

A ideia, segundo Raimundo, é que toda população participe. Os interessados em colaborar com a campanha podem entrar em contato com o empresário pelo telefone (19) 9 9783-1880.