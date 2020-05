Proteção contra a Covid-19; 2.700 máscaras de tecido e TNT já foram confeccionadas em Mogi Mirim

A união faz a força. Ciente do delicado momento sanitário, econômico e social em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Fundo Social já registra, desde o final de abril, a confecção de 2.700 máscaras de proteção facial. A produção é fruto de uma força tarefa entre funcionários e voluntárias do próprio Fundo Social, somado à doação e a colaboração espontânea de munícipes espalhados pela cidade,

São máscaras caseiras de TNT e tecido, parte do material adquirido pelo Fundo Social, e outra recebida através de doações. Toda a confecção é realizada por um grupo de quatro voluntárias, comandadas pela chefe Maria Aparecida Mendes, na sede do Fundo Social, na Avenida Adib Chaib e voluntárias, como Vera Lúcia Vital Monteiro, de 74 anos, responsável por, sozinha, produzir e doar 650 máscaras.

Do total, são mais de 1,1 mil máscaras de tecido já prontas, além de outras 1.650 máscaras de TNT. A produção segue a todo vapor, tanto na sede do Fundo, de segunda a sexta-feira, como por voluntárias em suas residências.

Somente o Sindicato Rural de Mogi Mirim e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) promoveram a doação ao Fundo Social de 4 mil cortes de TNT, na gramatura 40, para a elaboração de máscaras duplas de proteção.

Distribuição

Todas as máscaras produzidas são distribuídas para a população, sobretudo famílias em vulnerabilidade social. Os equipamentos de proteção são encaminhados para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Leste, Norte e Jardim Planalto, o Centro Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Conselho Tutelar. Os espaços contam com o levantamento de famílias em delicada situação econômica e social, o que facilita a distribuição.

Ações pontuais de funcionários da Secretaria de Saúde também colaboram para o processo, em espaços públicos como as feiras livres, região central, proximidade de supermercados, entre outros.

Os interessados em colaborar com a doação de materiais para a confecção das máscaras, podem entrar em contato com o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone 3862-3129. O e-mail é o fsmirim@gmail.com. A sede do Fundo está localizada à Avenida Adib Chaib, 2.250, ao lado do Espaço Cidadão.

Decreto

Desde o último dia 5, vigora em Mogi Mirim o decreto 8.118, assinado pelo prefeito Carlos Nelson Bueno, que obriga a utilização de máscaras de proteção facial para toda a população. A determinação é voltada para as pessoas que circularem em espaços públicos e privados.