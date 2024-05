PÚBLICO DÁ EXEMPLO DE ANIMAÇÃO NO II BAILÃO SERTANEJO DA TERCEIRA IDADE

Animação não faltou no II Bailão Sertanejo promovido pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, para o público da terceira idade, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (15), no Clube Mogiano. A iniciativa teve como objetivo principal a socialização da pessoa idosa, fator que interfere diretamente na manutenção da saúde das pessoas com mais anos de vida. Por isso, incluí-los em atividades que permitam e incentivem o contato humano é um modo de prevenir alguns problemas como a depressão.

Além da socialização, o baile oferece um estímulo à dança, que faz com que a pessoa idosa se exercite. E isso, os presentes deram um show. Quem pôde, não perdeu a oportunidade de curtir uma dança a dois, sob o ritmo das músicas interpretadas por Rodrigo Goy e Banda. E assim como aconteceu na primeira edição no ano passado, o mês de maio foi escolhido para a realização do baile para comemoração do Dia Internacional da Família. Muitos familiares dos idosos acompanharam seus entes, inclusive, dançando com eles.

Com cerca de 500 convites distribuídos pelo Fundo Social, o baile contou com a presença do público em geral e dos assistidos de instituições como a Hotelaria Laércia, Apae, Vila Vicentina, Lar São Francisco, Cetec, Vila Dignidade, Terça da Serra e Lar Emanuel. O prefeito Paulo Silva prestigiou o baile, saudando os presentes durante a abertura.

A Lyra Mojimiriana também marcou presença com a sua fanfarra da terceira idade, que recepcionou os convidados na entrada do Clube Mogiano. O programa da fanfarra e do coral da terceira idade é mantido em Mogi Mirim por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Lyra. As aulas, totalmente gratuitas, acontecem no Centro Cultural.