OR – Público nacional de 22 Estados é registrado nos Museus de Pedreira no mês de janeiro

Turistas vindos das cinco regiões do Brasil registraram presença e estiveram conhecendo o acervo museológico pedreirense durante o mês de janeiro de 2020.

Do Centro-Oeste, vieram turistas de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. Da região Norte, os visitantes foram do Amazonas, Pará e Tocantins.

Do Nordeste, os turistas sairam da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, de Sergipe e de Alagoas. Do Sul do Brasil, os visitantes deixaram o Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Da região Sudeste, recepcionaram-se turistas dos estados de São Paulo, Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Diariamente, dezenas de pessoas estiveram em visita ao local, totalizando mais de 1.550 visitantes, dentre eles, turistas internacionais vindos da França, Uruguai e do Chile.

“A visita aos Museus revela de forma sintética uma exploração cultural que pode ser feita por meio dos ambientes e das coleções exibidas, uma vez que em cada canto é possível encontrar o que são, o que foram, já que carregam consigo um significado e uma memória histórica, e cada objeto acaba se tornando, juntamente com o espaço físico uma referência para os visitantes, turistas e moradores da cidade, isso dado a sua história e seu acervo, que muitas vezes marcam o registro de pessoas e de objetos que se imortalizaram na vida de muitas pessoas e na história de Pedreira, retratando lembranças de lugares, casarios e de pessoas”, ressalta o gestor de exposições Adílson Spagiari.

Os Museus de Pedreira integram as ofertas culturais, turísticas e de lazer oferecidas pela Prefeitura Municipal. Nas áreas expositivas do espaço museológico existem diversos ambientes que tratam de vários temas, dentre eles, da história da casa e dos Museus, da sala da Fundação de Pedreira, da Ferrovia, do Café e da Imigração Italiana, do início do Comércio, da Saúde, da Urbanização e dos transportes, da Educação e Cultura, Astronomia, esportes, Comunicação e da Industrialização e o processo de fabricação da Porcelana.

Os Museus de Pedreira estão localizados na Praça Cel. João Pedro, nº 102, com entrada franca para o público.