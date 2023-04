PUC-Campinas sedia encontro internacional sobre patrimônios históricos

Seminário reunirá estudantes e pesquisadores da América Latina, Espanha e Portugal A PUC- Campinas, a Universidade de Sevilha e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) organizam o 3º evento da Rede Applab (Laboratório Americano de Paisagens Históricas da Produção), o Seminário Internacional “Patrimônio Mundial vs Paisagens Históricas da Produção na Ibero-América”. O evento ocorrerá nos dias 24 e 25 de abril de 2023 no Campus I da PUC-Campinas, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento até o dia 21 de abril de 2023. Para mais informações e programação completa clique aqui ou entre em contato pelo email: seminario-php@gmail.com A Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Schicchi e a Profa. Dra. Ana Paula Farah, pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas, estão na organização do evento pela Universidade, que é financiado pela Fapesp e pela própria PUC-Campinas, reforçando a internacionalização como um de seus eixos estratégicos. “O seminário é resultado de um trabalho que estamos desenvolvendo com a rede Applab, cuja sede é em Sevilha, na Espanha, mas que também conta com 43 pesquisadores na América Latina. A temática que trabalhamos são sítios históricos declarados patrimônios da humanidade ou em vias de serem reconhecidos. A ideia é reunir esses profissionais, pois o tema é pouco discutido no Brasil com esse enfoque”, disse a Profa. Maria Cristina. O evento também busca a formação de novas gerações de profissionais, a partir da difusão de novas metodologias de preservação e ativação das paisagens formadas por patrimônios relacionados à produção no território. Os resultados devem reforçar a cooperação entre instituições acadêmicas, agentes e gestores de patrimônio e estimulando a participação das comunidades. “É de grande importância para os estudantes e pesquisadores. Como é um evento presencial, reunirá pela primeira vez depois da pandemia pesquisadores estrangeiros e brasileiros de várias universidades paulistas como debatedores. O objetivo é trazer o maior número de especialistas em preservação de paisagens históricas, podendo gerar intercâmbios e novas pesquisas”, diz a profa. Maria Cristina. Também participam da organização do seminário o Prof. Dr. Enrique LariveLópez, da Espanha, coordenador da rede internacional Laboratório Americano das Paisagens Históricas da Produção, o Prof. Dr. Eduardo Romero de Oliveira, da Unesp, e a Profa. Dra Ana Paula Giardini Pedro, diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo