Purple Stone e Finder se apresentam nesta quinta no Cultura Rock em Artur Nogueira

Com entrada gratuita, evento acontece na Réplica da Estação a partir das 20h

O tradicional Cultura Rock reunirá os amantes da música nesta quinta-feira (10), na Réplica da Estação, em Artur Nogueira. A banda Purple Stone se apresentará a partir das 20h, em seguida, a Finder assumirá o palco. A entrada é gratuita.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho.

PURPLE STONE

A Banda Purple Stone é formada por alunos e ex-alunos do Projeto Retreta de Artur Nogueira com o foco em Rock e Metal dos anos 1990 e 2000.

FINDER

Criada em 2010, a Banda Finder tem como principal influência o rock nacional, especialmente em bandas como Charlie Brown Jr, O Rappa, Jota Quest, Legião Urbana, RPM, Titãs, Cazuza e bandas internacionais, como U2, Coldplay, Paramore, Imagine Dragons e Bon Jovi.

“Finder” significa “descobridor”, que se dá pela busca dos artistas por espaço no cenário musical. O repertório reúne alguns clássicos do Pop Rock de forma mais moderna.

A banda possui um álbum, gravado no JR estúdios, produzido por Juninho Sarpa e intitulado “Não deixe de tentar”, em que todas as 14 músicas do trabalho foram compostas pelo vocalista Maicon Douglas.

O público-alvo da banda são pessoas “good vibes”, que pensam e agem de forma positiva, transmitem boas energias e fazem o bem. Além de tocar o bom e velho “rock and roll” com uma roupagem diferente e única, a banda também se preocupa em ajudar o próximo.

A atual formação do grupo está junta há quatro anos, e conta com Maicon Douglas no vocal; Mateus Cesar na guitarra; Bruno Salvalaio no baixo e Rodrigo Silva na bateria.