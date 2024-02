Quadrilha de Estelionatários Presa pela Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira

Da Redação

Na tarde desta quinta-feira, a equipe Alfa de Romu (Rondas Ostensivas Municipais), acionada via C.O.I. desencadeou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de uma quadrilha especializada em estelionato. A denúncia, inicialmente recebida, indicava atividades suspeitas na Igreja Santa Rita de Cássia, desencadeando uma investigação que levou à captura dos criminosos.

Os agentes da Romu receberam informações sobre dois veículos brancos, um Chevrolet Onix e um Fiat Cronos, associados ao crime. Após um rápido deslocamento para o local, os policiais conseguiram abordar dois suspeitos, identificados como J.P e E. Através de um eficiente monitoramento, foi possível rastrear o veículo Onix, que tentava deixar o município pela rodovia dos Agricultores. Em uma operação coordenada, os agentes conseguiram interceptar o veículo e prender o condutor, identificado como Abílio.

Enquanto isso, outra equipe da GCM, a Vtr 05, recebeu informações sobre o paradeiro do veículo Cronos. Após uma diligência rápida, conseguiram abordar I., que estava prestes a fugir com o veículo. Durante a investigação, descobriu-se que a Igreja Santa Rita, através de um undivíduo identificado apenas como R, havia realizado três transferências PIX, totalizando R$ 26.250,00, para contas indicadas pelos criminosos. Uma das beneficiárias, identificada como F, foi associada à quadrilha de estelionatários, embora não tenha sido possível interceptá-la no momento, pois fugiu da cidade em um Fiat Uno cinza.

Segundo informações obtidas durante a abordagem, os suspeitos admitiram participar de um esquema fraudulento envolvendo bingos, onde falsificam cartelas premiadas para reivindicar prêmios. A quadrilha opera em várias regiões do país, incluindo Sudeste, Nordeste e Norte.

Diante das evidências apresentadas, os envolvidos foram detidos e encaminhados à autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis. A Autoridade Policial determinou a elaboração de Boletim de Ocorrência por estelionato e associação criminosa, e os indiciados permaneceram à disposição da justiça para as devidas providências.

Essa operação exemplar demonstra o comprometimento da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira no combate à criminalidade, garantindo a segurança e a tranquilidade da comunidade local.