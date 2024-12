Quais são os cuidados necessários para evitar lesões na prática de esportes?

(Créditos: oatawa / iStock)

Algumas medidas são importantes para evitar o aparecimento de traumas, que surgem com a execução inadequada ou o agravamento de condições não conhecidas

A prática de atividade física regularmente garante benefícios à saúde que são bem documentados, como melhora do sistema cardiovascular, controle do peso, diminuição do estresse e maior qualidade do sono. Entretanto, quando praticados de maneira inadequada, os esportes podem favorecer o aparecimento de traumas, assim como agravar problemas de saúde já existentes.

Para que isso não ocorra, é imprescindível que alguns cuidados sejam tomados. Confira algumas dicas para evitar lesões ao praticar exercícios físicos.

Avaliação médica

Antes de iniciar uma prática esportiva, o interessado deve passar por uma avaliação médica. Apesar de as atividades físicas serem benéficas para todos e melhorarem a qualidade de vida, é importante examinar e verificar se não existem condições de saúde que podem ser agravadas, ou, se for encontrada alguma condição, se a prática escolhida é recomendada.

A realização de exames como hemograma e eletrocardiograma dão um panorama da saúde geral do corpo. O histórico de saúde e familiar e a idade também desempenham um papel importante no diagnóstico, assim como a análise física de joelhos, tornozelos e articulações.

O acompanhamento médico, pelo menos uma vez ao ano, é essencial para verificar o estado da saúde. Também é importante caso faça o uso de suplementos, para que sejam utilizados de maneira adequada e não sobrecarreguem órgãos, como os rins.

Acompanhamento profissional

O acompanhamento de um professor de educação física garante que os exercícios sejam executados de maneira adequada, prevenindo lesões.

Com apoio do diagnóstico médico, o profissional realiza um programa adaptando a prática para a pessoa, segundo suas limitações e seu nível, definindo intensidade, duração, tipo de exercício e a melhor maneira para atingir os objetivos e as metas estabelecidas.

Além disso, o professor também é capaz de realizar adaptações que proporcionem benefícios específicos, minimizando sintomas e auxiliando no tratamento de condições de saúde.

Nutrição

A orientação de um nutricionista também é importante. Muitas pessoas usam suplementos alimentares sem qualquer tipo de acompanhamento, sem saber se o produto é indicado para o esporte e seus objetivos ou a quantidade ideal, segundo idade e peso.

É muito possível que a pessoa esteja gastando dinheiro sem obter resultados satisfatórios, já que não há um planejamento adaptado a suas necessidades.

O nutricionista também auxilia a ajustar a alimentação do dia a dia, potencializando resultados, e é essencial para obter mais energia para os treinos e para a recuperação após a atividade.

Aquecimento e alongamento

A realização de aquecimento antes de iniciar a prática permite preparar o corpo para o esforço físico que será realizado, o que diminui o risco de lesões.

Os alongamentos também são importantes, pois aumentam a flexibilidade dos músculos e ajudam a manter as articulações saudáveis, melhorando a execução e amplitude dos movimentos, o que também evita traumas.

Hidratação

A prática de atividade física faz com que aumente a transpiração. Por isso, é muito importante se hidratar bem antes, durante e depois dos treinos, para evitar sintomas de desidratação, que incluem fadiga, tontura, dor de cabeça e fraqueza.

Uso de roupas e acessórios adequados

Cada esporte tem suas próprias especificidades, e é necessário o uso de um material de apoio de qualidade e adequado. Roupas e equipamentos garantem não somente maior conforto e bem-estar, mas diminuem o risco de lesões e traumas comuns.

O tênis de corrida masculino ou feminino, por exemplo, deve conter um solado adequado para absorver o impacto da pisada e proteger os joelhos, enquanto na musculação os solados devem ser mais firmes, para manter a estabilidade na execução dos movimentos.

Alguns esportes demandam equipamentos específicos que devem ser escolhidos com cuidado, como luvas e protetores bucais. Bonés, óculos de sol e protetor solar são essenciais na prática ao ar livre, e as roupas de algodão facilitam a transpiração.