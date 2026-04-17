Vila Miranda pode assumir a liderança na 6ª rodada da 1ª Divisão do Amador

A 6ª rodada do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu 2026 – Troféu Antônio Vítor dos Santos, o Toninho Luxa, promete fortes emoções, a partir das 10h, deste domingo, 19 de abril. Com o Brasília F.C./Brais de folga, a disputa pela ponta da tabela fica aberta, e o Vila Miranda F.C. tem a chance de assumir a liderança isolada caso vença o Ipiranga F.C. Já na ponta debaixo, A.A Anhumas, Paulista F.C e Munhoz F.C jogam pela sobrevivência.

O destaque da rodada será justamente esse confronto no Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, o Aica, no Jardim São Pedro, no qual o Vila Miranda, dono da defesa menos vazada, com apenas um gol sofrido, encara o Ipiranga, que busca se aproximar do G4.

Outro duelo interessante acontecerá no Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, entre C.A. Itaqui e Valência F.C./Mercenários. Com o melhor ataque dessa temporada (15 gols), o Itaqui pode chegar a 11 pontos e encostar nos líderes.

No Centro Esportivo Amauri Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior, o Havaí F.C. enfrenta o lanterna Munhoz F.C. O Havaí com sete pontos pode se consolidar no G4, enquanto o Munhoz precisa muito pontuar para manter ainda chances matemáticas de permanecer na elite do 1ª Divisão Amador de Mogi Guaçu.

Na parte de baixo da tabela, A.A. Anhumas e Paulista F.C. se enfrentam no Centro Esportivo José Américo Caveanha, o Cerep, na Vila Paraíso, em duelo direto para escapar da zona de risco. Já no Centro Esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista, o Santa Cruz F.C. encara o La 12 F.C., ambos buscando se aproximar do grupo de cima.

Classificação

Brasília F.C./Brais – 15 pontos

Vila Miranda F.C. – 13 pontos

C.A. Itaqui – 8 pontos

Havaí F.C. – 7 pontos

Ipiranga F.C. – 6 pontos

Valência F.C./Mercenários – 6 pontos

La 12 F.C. – 5 pontos

Santa Cruz F.C. – 4 pontos

A.A. Anhumas – 3 pontos

Paulista F.C. – 3 pontos

Munhoz F.C. – 0 pontos