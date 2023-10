“Qualidade e uso da água” é tema de workshop dos Comitês PCJ focado no produtor rural

Evento on-line será realizado pela CT-Rural dos colegiados na manhã do dia 30 de outubro

“Qualidade e uso da água como indicador de sustentabilidade no Setor Agropecuário” é o tema do workshop dos Comitês PCJ, que será realizado no dia 30 de outubro (segunda-feira), à partir das 9h, pela internet. O evento é organizado pela Câmara Técnica de Uso e Conservação de Água no Meio Rural (CT-Rural), com o apoio da Agência das Bacias PCJ.

O coordenador da CT-Rural, João Baraldi, do Sindicato Rural de Rio Claro, destaca que a câmara técnica dos Comitês PCJ sempre buscou dialogar com um ator fundamental para a manutenção e a ampliação das fontes de água das Bacias PCJ: o Produtor Rural. “O workshop visa promover a integração e o contato entre profissionais da área e os produtores e proprietários rurais, para compartilhar experiências que promovam o uso sustentável da água. Durante o evento, serão apresentados casos e exemplos de ações relacionados a boas práticas agropecuárias que contribuem para o uso racional da água no meio rural”, explicou Baraldi.

O coordenador-adjunto da CT-Rural, Denis Herisson da Silva, da Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo, reforçou as expectativas quanto ao evento. “A formatação de uma produção agrícola mais consciente e comprometida com a conservação e a sustentabilidade ambiental talvez seja um dos grandes dilemas deste século. Assim, nossa expectativa é que este workshop ofereça um espaço adequado para compartilhar técnicas e trocar experiências com aqueles que estão diretamente envolvidos com a produção agropecuária. Buscamos sempre o equilíbrio entre objetivos ideais e as restrições da realidade do produtor rural e que é possível sim atingir a sustentabilidade de seu empreendimento rural com o uso das melhores técnicas e do conhecimento”, comentou.

Denis ainda ressaltou que o produtor rural é o público-alvo do workshop. “Devemos pensar sempre que em um ambiente produtivo rural a água é o sangue da terra. Sua qualidade e disponibilidade estão sempre relacionadas ao tratamento que o produtor rural oferece ao agroecossistema. Assim os produtores rurais adotam as boas práticas agropecuárias e o manejo responsável dos recursos naturais desempenham um papel preponderante na conservação do meio ambiente, que além de garantir a disponibilidade de recursos hídricos para suas próprias necessidades, gera de forma inelutável a conservação da água no meio rural”, concluiu.

INSCRIÇÕES

Para participar do workshop é necessário realizar inscrição gratuita pelo link bit.ly/Workshop_2023_CT-Rural. Os inscritos receberão, ao final do preenchimento do formulário, o link para acesso à transmissão pelo YouTube.

Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a CT-Rural dos Comitês PCJ pelo e- mail: ctrural@comites.baciaspcj.org.br.

SERVIÇO

Workshop “Qualidade e uso da água como indicador de sustentabilidade no Setor Agropecuário”

Data: 30/10/2023 (Segunda-Feira)

Horário: 9h

Inscrição gratuita: bit.ly/Workshop_2023_CT-Rural

Realização: Comitês PCJ / CT-Rural (Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água no Meio Rural)

Apoio: Agência das Bacias PCJ

Programação:

9h00 – Abertura

Denis Herisson da Silva

Coordenador Adjunto da CT-Rural | CATI/SAA-SP

André Luiz Sanchez Navarro

Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

João Primo Baraldi

Coordenador da CT-Rural | Sindicato Rural de Rio Claro

9h20 – Palestra 1: Irrigação de Pastagem e Diversificação de Produção

Jamil Zampaulo – Tietê/SP

9h50 – Palestra 2: Reuso de Água na Produção Agrícola

Fernando Ruiter – Holambra/SP

10h20 – Palestra 3: Infiltração de água e conservação do solo na prática em propriedade Rural

Gustavo Ferraz de Arruda Vieira – Santa Maria da Serra/SP

10h50 – Intervalo

11h00 – Mesa Redonda

Rodada de perguntas sobre erros, acertos, ideias e perspectivas.

11h50 – Encerramento e Agradecimentos

João Primo Baraldi

Coordenador da CT-Rural | Sindicato Rural de Rio Claro