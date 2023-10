Quarta-feira é Dia de Final do Campeonato de Futsal de Holambra

A cidade de Holambra se prepara para uma emocionante final do Campeonato de Futsal, que acontece nesta quarta-feira, às 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes. Os times Tamo Junto e Fênix entraram em quadra para disputar o título tão almejados por ambas as equipes, e os amantes do futsal da região não podem perder esse grande momento esportivo.

O Ginásio Municipal de Esportes será o palco deste confronto, e os organizadores do evento convidam a todos os moradores de Holambra e arredores a comparecerem e torcerem pelas suas equipes favoritas. A entrada será gratuita, e a expectativa é de um público animado para apoiar seus times locais.

Portanto, se você é fã de esportes e está em Holambra ou nas proximidades, marque essa data em seu calendário e junte-se à comunidade local para apoiar Tamo Junto ou Fênix na busca pelo título do Campeonato de Futsal de Holambra. A rivalidade no campo promete esquentar as arquibancadas, e a emoção do futsal está garantida. Não perca!