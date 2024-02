Quartas de Finais da Segunda Divisão estão definidas

O Campeonato Municipal de Futsal da Estância de Amparo, tem a partir de hoje, 21, os jogos da fase de quartas de final da Segunda Divisão. As partidas, acontecem no Ginásio Poliesportivo Laérzio Carletti, do Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

Na noite de ontem, 20, os dois últimos classificados para a fase foram confirmados, com a vitória por 4 a 0, do Lótus, sobre Madri Futsal e o triunfo nos pênaltis, por 7 a 6, do Manchester Jr, após o empate 2 a 2, no tempo normal, contra o Bola +1.

Hoje, às 20 horas, tem Amigos Futsal e Juventude. Na quinta-feira, 22, o AAJV pega o Castelo FA e na sexta-feira, 23, jogam Lunáticos e Jardim Brasil. Na segunda-feira, 26, a partida será entre Lótus e Manchester Jr.

Pela Primeira Divisão os jogos acontecem sempre a partir das 20h45. Hoje, jogam Manchester, atual campeão da competição, contra o Amigos do Silvestre IV. Na quinta-feira, 22, Bargunça e Independente se enfrentam. Na sexta-feira, 23, tem Maiorais e EC Pumas, e na segunda-feira, 26, Camanducaia e Celtic.

As partidas, acontecem em jogo único, com os pênaltis definindo o classificado, caso haja o empate em tempo normal.