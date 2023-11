Quartas-de-final agita o futebol amador Série Ouro A neste domingo, 26 de outubro

Crédito Foto: Divulgação

Os jogos serão disputados a partir das 10h em quatro praças de esportes

24/11/2023 – 15:14

Oito equipes continuam na briga pelo título

O Campeonato de Futebol Amador Série Ouro A está em sua reta final decisiva, com a disputa das quartas de final no domingo, dia 26 de novembro, a partir das 10h em quatro praças esportivas de Campinas. Os jogos acontecem simultaneamente nas praças esportivas Argemiro Roque, Praça dos Trabalhadores, Arena Cafezinho e Praça de Esportes Primavera.

Oito times, dos 32 que iniciaram na competição, ainda estão na briga pelo título. Destaque para o E.C. Cruzeirinho, líder do ranking geral na fase de grupos do torneio, a equipe segue sem nenhuma derrota e garantiu vaga às quartas de final após vencer o E.C. Três Marias por 3 a 0.

Além do E.C. Cruzeirinho, o Granada FC é outro time que entra na disputa do mata-mata de forma invicta. Após liderar o grupo D na primeira fase da competição, a equipe venceu o A.E. Acadêmicos Dic VI por 2 a 1 nas oitavas de final e é um dos favoritos ao título. O também invicto e segundo colocado no ranking geral da primeira fase, Galácticos FC, perdeu por 2 a 0 do Parque Brasília FC e foi eliminado ainda nas oitavas de final.

Melhor campanha tem vantagem

Nesta fase de quartas de final, a aquipe com melhor desempenho na fase classificatória tem a vantagem de jogar pelo empate. Nas semifinais e final, em caso de empate, a definição será nas cobranças de penalidades máximas. A competição é organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer e a entrada do público é gratuita nas quatro praças esportivas. A final está prevista para o dia 10 de dezembro, no estádio Moisés Lucarelli.

Local: Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo)

Horário: 10h: Granada FC x Vila Boa Vista Futebol Clube

Local: Praça dos Trabalhadores

Horário: 10h: E.C. Cruzeirinho x Parque Brasília FC

Local: Arena Cafezinho

Horário: 10h: Cr Flamengo Sta Mônica x E.C. 31 Novo Horizonte

Local: Praça de Esportes Primavera (Costa e Silva)

Horário: 10h: Bangu Futebol Clube x Grêmio Cafézinho