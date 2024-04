QUARTAS-DE-FINAL PELA TAÇA PRATA DO ‘AMADORZÃO’ COMEÇAM NESTA SEXTA-FEIRA EM JAGUARIÚNA

Nesta sexta-feira, dia 26 de abril, tem início os jogos de quarta-de-final pela Taça Prata do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna, o Amadorzão, organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer. A entrada é gratuita.

Os jogos que acontecem hoje no Azulão são: às 19h, o Villa Nassif joga contra o Roseira B, e, às 21h, o Cruzeiro enfrenta o São José/Juve.

No sábado, 27, às 14h, também no Azulão, as equipes Unidos da Nova e Aliança se enfrentam. Em seguida, às 20h, é a vez do Cachorro da Neblina e Máfia. Os quatro primeiros colocados de cada jogo avançam para a semifinal que acontecerá nos dias 4 e 5 de maio no Azulão.

Pela sétima rodada da Taça Ouro, no sábado, dia 27 de abril, no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, às 16h, XII de Setembro e Peralta se enfrentam. Logo depois, às 18h, entram em campo Fantasma e Coringão. No domingo, dia 28, no mesmo local, às 8h, jogam Beira Rio e Engra e, às 10h, Audaz e Independente.

O campeonato da Taça Ouro conta com oito times que se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal que também está marcada para os dias 4 e 5 de maio.Os jogos pela final tanto da Taça Ouro quanto da Prata devem acontecer no dia 18 de maio.

Confira a tabela de classificação e os próximos jogos no site: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br.

Foto: Ivair Oliveira