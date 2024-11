Quatro equipes de handebol vão representar Campinas na Copa do Brasil

Times fazem parte da 360º Graus nas Areias; meninas do adulto podem levar o tetracampeonato

Meninas do 360º Graus nas Areias: duas atletas na Seleção Brasileira

Times fazem parte da 360º Graus nas Areias; meninas do adulto podem levar o tetracampeonato

Quatro equipes de handebol da 360º nas Areias estão prontas para disputar a Copa do Brasil, que será realizada de 13 a 17 de novembro, em Brasília. São elas: adulto feminino e masculino e juvenil masculino e feminino.

A equipe feminina adulto tem grandes expectativas para conquistar o tetracampeonato, solidificando sua trajetória de sucesso construída nas edições anteriores.

Nos últimos anos, a 360º se destacou em várias competições, incluindo o Campeonato Paulista: o feminino alcançou o primeiro lugar e o masculino ficou em segundo, conquistado também a primeira medalha nacional no adulto masculino.

Apoio do FIEC

O crescimento das equipes foi impulsionado pelo apoio do FIEC (Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas), que possibilitou a expansão do projeto e a criação de novas categorias. A aprovação do projeto no FIEC foi um marco, permitindo que a 360º Graus nas Areias ganhasse fôlego para ampliar sua abrangência, alcançando aproximadamente 300 integrantes entre alunos e atletas. As aulas, voltadas para crianças e adolescentes, são realizadas em três praças públicas, enquanto o rendimento de alta performance treina no Taquaral.

A história da equipe

Tudo começou em 2014, com o desejo de promover o handebol de praia em Campinas. A ideia surgiu de um grupo de entusiastas que buscava não apenas crescer como equipe, mas também levar a modalidade a mais pessoas.

Segundo a coordenadora do projeto e técnica, Juliana Saraiva, “desde o início, a equipe enfrentou o desafio de financiar suas atividades, contando com recursos próprios para participar de competições. Contudo, a pandemia trouxe uma oportunidade de renovação, levando a equipe a enviar um projeto ao FIEC, que ao ser aprovado, transformou a realidade do time”, explicou.

O Projeto passou a atender nas praças Salvador Lombardi Neto, no Jardim Eulina, às terças (das 9h às 10 h) e as sextas (das 14h30 às15h30); na Carlos Andrade Pinto, em Sousas, às quartas (das 9h30 às10h30), à tarde (das 14h às 15 h) e na praça Primavera, no Costa e Silva, às quartas (das 15h45 às 16h45).

Ao todo as aulas são direcionadas aos alunos inseridos nas faixas etárias de 5 a 15 anos, com a secretaria Municipal de Esportes e Lazer proporcionando a infraestrutura das quadras de areia e do espaço público.

Nova geração convocada

A Seleção Brasileira que vai disputar o Campeonato Sul-Centro Americano, no Chile, entre 4 e 8 de dezembro, terá as presenças de três atletas das equipes juvenil feminino e masculino, da 360º nas Areias. Entre as meninas, na seleção juvenil representarão o Brasil: Stephani e Julia. Sendo que no masculino, Unai ganha a oportunidade de defender o país. A técnica Thaís, de Campinas, é uma das treinadoras da seleção feminina que busca classificação para o Mundial de 2025.