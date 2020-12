Quatro são presos por tentativa de furto a Caixa em Santo Antônio de Posse

A Polícia Militar de Santo Antônio de Posse prendeu quatro homens por suspeita de tentativa de furto a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal da cidade na madrugada de terça-feira, 8, feriado da padroeira, Nossa Senhora da Conceição.

Armas, coletes balísticos e equipamentos que usariam para abrir cofres foram apreendidos pelos policiais.

De acordo com a equipe, os criminosos foram flagrados por volta das 4h. Eles tentaram invadir o banco subindo uma escada que fica nos fundos do prédio. Com a chegada da polícia, ao menos uma pessoa conseguiu fugir.

Um carro usado na fuga foi abandonado sujo de lama em frente à prefeitura. Segundo a polícia, nada foi levado da agência.

Os quatro suspeitos já tinham passagem pela polícia. O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado na delegacia e será encaminhado para a Polícia Federal de Campinas.

A Caixa informou, em nota, que repassa informações de eventos criminoso exclusivamente às autoridades policiais e disse que “coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes.”. A agência abriu normalmente nesta quarta-feira.