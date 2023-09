Quinze são autuados em blitz da campanha #Desacelera na Norte-Sul nesta segunda-feira

Crédito: Divulgação

Nova operação envolveu a Emdec e a Polícia Militar; 23 veículos foram abordados e 45 motociclistas flagrados com a viseira levantada receberam orientações educativas

A quinta operação de fiscalização da campanha #Desacelera foi realizada na tarde desta segunda-feira, 25 de setembro, na avenida José de Souza Campos (Norte-Sul), próximo à avenida Júlio Prestes, resultando em 15 autuações, aplicadas a 13 motocicletas e dois automóveis. Denominada “Hércules”, a operação conjunta envolveu a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e a Polícia Militar (PM). As abordagens ocorreram no sentido Guarani-Taquaral. A operação integra a Semana da Mobilidade Urbana (Semob) 2023.

No total, foram 23 veículos abordados. Entre as 15 autuações, houve casos relacionados à documentação irregular, excesso de passageiros e uso de celular na direção. Duas motocicletas foram removidas ao Pátio Municipal.

Por conta do alto volume de autuações a motociclistas com a viseira do capacete levantada registrado nas últimas operações, a Emdec reforçou a orientação sobre o comportamento. Por isso, na blitz desta segunda-feira, 45 motociclistas que estavam com a viseira levantada receberam orientações educativas sobre a importância de utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios, da forma correta.

Focadas na abordagem de motociclistas, as operações buscam identificar aqueles que encobrem as placas ou que realizam algum tipo de adulteração na moto, além de outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como a pilotagem com apenas uma das mãos, uso de pneu “careca” e de capacete com a viseira aberta.

Na Operação “Hércules”, a Polícia Militar também realiza as abordagens sob o aspecto criminal.

#Desacelera

A fiscalização é um dos pilares da Campanha Campanha #Desacelera – Não ultrapasse o limite da vida, lançada pela Emdec em parceria com a Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global (BIGRS). Ela também é composta por ações de comunicação e educação; e tem como principal público-alvo os motociclistas e a conscientização sobre o respeito aos limites de velocidade.

O excesso de velocidade aparece como fator de risco em 25% dos 16 casos fatais analisados pela Emdec no primeiro semestre de 2023. Em vias urbanas e rodovias, foram 70 vidas perdidas no período. Os motociclistas ou garupas representaram 38,6% (27 óbitos) das vítimas fatais.

Semob 2023

A Semana de Mobilidade Urbana de Campinas promove, até o início de outubro, diversas ações de conscientização sobre segurança viária, com foco na preservação de vidas no trânsito. A programação completa está disponível no hotsite www.emdec.com.br/semob.