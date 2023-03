Rafa Zimbaldi se reúne na Secretaria da Saúde do Estado para falar sobre Hospital Metropolitano

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) se reuniu na tarde desta terça-feira (28) na Secretaria de Saúde do Estado para reiterar as cobranças que tem feito junto ao governo em torno da construção do Hospital Metropolitano de Campinas.

Segundo Rafa Zimbaldi, o novo hospital deve contar com 350 novos leitos de internação disponíveis à população da RMC.

“A construção do nosso hospital metropolitano é um investimento em saúde pública esperado com muita expectativa por toda a população da região metropolitana de Campinas, estimada atualmente em 3,3 milhões de habitantes”.

O investimento previsto para a construção da unidade é de R$ 320 milhões. “Os custos para mantermos a operação do hospital metropolitano devem ser divididos entre SUS, as prefeituras da região metropolitana de Campinas e o governo do Estado”, destacou Rafa Zimbaldi.

O deputado destacou que o projeto de construção do Hospital Metropolitano está pronto e a unidade será construída em uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados da Unicamp, na região onde está sendo instalado o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, um distrito inteligente, que irá reunir o setor acadêmico, de pesquisa e empresas de tecnologia e inovação.

A proposta é que o Hospital Metropolitano tenha gestão técnica da Unicamp, que já tem um papel fundamental na estrutura pública de saúde da região de Campinas. “A Unicamp tem experiência para administrar o hospital. Para se ter ideia, as estruturas de saúde administradas pela Unicamp na região de Campinas somam 13 hospitais e unidades de saúde que oferecem quase mil leitos”, disse Rafa Zimbaldi.

*Outras demandas de saúde de Campinas*

O deputado Rafa Zimbaldi também reforçou junto à Secretaria de Saúde do Estado cobranças sobre a liberação de recursos que ele já destinou para a Maternidade de Campinas, o Hospital da PUC-Campinas e a liberação de R$ 7 milhões para a compra de um acelerador linear para a exames de radioterapia do Caism (Hospital da Mulher de Campinas).

*Demandas de outras cidades*

A agenda do deputado Rafa Zimbaldi também incluiu a liberação de mais recursos para o Hospital e Maternidade Mario Covas, em Hortolândia.

Em Mogi Guaçu, Rafa reforçou a destinação de recursos para a manutenção dos serviços prestados pela Santa Casa à população do município.

Rafa também tratou dos investimentos nas AMEs (ambulatórios médicos de especialidades) de Mogi Guaçu, Itapíra, Mogi Mirim e Estiva Gerbi.