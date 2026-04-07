Raio atinge pátio de Viracopos e quatro funcionários recebem atendimento médico em Campinas

Descarga elétrica ocorreu durante operação noturna e trabalhadores foram avaliados sem gravidade

Quatro funcionários da Azul Linhas Aéreas receberam atendimento médico após a queda de um raio no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite de segunda-feira, 6 de abril.

De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, a descarga elétrica foi registrada por volta das 22h45 e atingiu um para-raios localizado em um dos pátios de aeronaves. No momento, uma equipe de solo realizava atendimento a uma aeronave nas proximidades.

Os trabalhadores foram prontamente atendidos e encaminhados ao posto médico do aeroporto para avaliação. Em nota, a companhia aérea informou que todos os profissionais receberam assistência e que segue rigorosamente os protocolos de segurança nas operações em solo.

Dois dos funcionários foram liberados ainda durante a noite. Outros dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento São José para exames complementares, sendo posteriormente liberados. Não houve registro de ferimentos graves.

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