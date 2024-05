Raiva mata, precisa vacinar os Pets anualmente!

A raiva parece ser uma doença do passado mais ainda assombra nos dias atuais e precisamos ter cuidado. No ano passado, foram registrados oficialmente 2 casos de raiva no Estado, um cão em São José Dos Campos e 01 gato em Americana, ambos os casos foram associados á variante 3 (morcego Desmodus rotundus). Fora isso, morcegos positivos são encontrados algumas vezes todo ano. No mês passado por exemplo, Piracicaba registrou mais um caso.

E o que isso tem a ver comigo aqui Dra? Com meu animal de estimação e minha família? É nesse ponto que quero chegar hoje com você caro leitor!

Um morcego desse, infectado, chega voando e cai no seu quintal. Seu gato caçador, ou seu cãozinho brincalhão vai e coloca a boca nesse animal. Pronto, seu Pet amado pode estar infectado, e o pior, ele pode ficar incubando o vírus sem manifestar por alguns dias e acabar infectando você, sua criança, sua mãe, pois passa através da saliva. E RAIVA MATA, quase 100% dos infectados morrem, tanto animais quanto humanos, de uma maneira horrorosa, pois afeta o sistema nervoso, levando a uma inflamação e inchaço no cérebro e morte em 5 a 7 dias após o aparecimento dos sintomas. Já os sintomas podem não aparecer logo após o contato com o animal infectado. O mais comum é demorar entre um a três meses, mas não é uma regra, podem se manifestar em até um ano.

Entre os sintomas mais comuns estão:

· Alterações de comportamento – confusão mental, desorientação, agressividade, alucinações

· Espasmos ao sentir água ou vento – hidrofobia

· Mal-estar geral

· Aumento de temperatura

· Náuseas

· Dor de garganta

Os sintomas da raiva podem ser confundidos com outras doenças numa primeira avaliação. Entretanto, a confirmação laboratorial pode ser feita por teste laboratorial, utilizando impressão de córnea, raspado de mucosa lingual ou por biópsia de pele da região cervical.

Mas o que fazer se você ver um morcego em horário e atitude não habitual em sua casa?

A primeira coisa a fazer é chamar a UVZ do município, em Jaguariúna o telefone é 3867-3960 e a sede fica na Unifaj Campus 2, ao lado do Hospital Veterinário, ou ainda ligar no Posto para que a UVZ seja acionada, pelo telefone 3837-4077. Feito isso, eles recolherão o morcego para testá-lo.

Se seu Pet ou você tiveram contato direto com o morcego, serão encaminhados para tratamento profiático com vacinas ou soro e isolamento do animal.

Só podemos ter certeza que um animal não está infectado pela raiva quando sabemos que ele foi vacinado. Por isso, uma das maneiras de prevenir a doença é evitar o contato com animais desconhecidos. Lembre-se que não é só a mordida que transmite a doença, por isso, brincadeiras com lambidas devem também ser evitadas ao máximo, assim como arranhões.

Por isso, nós Médicos Veterinários e Estagiários também somos vacinados, pois como lidamos com muitos animais, corremos um risco maior. Se você que está lendo é Protetor ou costuma lidar com muitos animais desconhecidos, procure a Vigilância Epidemiológica para se informar como se prevenir também.

O mais importante e o que eu quero trazer aqui é que MANTENHAM A VACINAÇÃO de seus Pets EM DIA. Ela deve ser feita uma vez por ano. Pode ser feita por mim ou por outros Veterinários em seu domicílio no particular ou na Posto de Atendimento Médico Veterinário de maneira gratuita sob agendamento pelo telefone 3837-4077. Não deixe de vacinar, é muito sério e triste, o risco não é apenas para o animal, é para toda família e está muito próximo.