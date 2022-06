Rali: Cristian e Beco mantêm X Rally Team na vice-liderança do Campeonato Português

A dupla brasileira terminou a quarta etapa do lusitano na terceira colocação. Próximo desafio seria o mundial em Andaluzia, na Espanha, mas intenso calor e seca na Europa forçaram a organização a adiar o evento.

O último fim de semana foi de altos e baixos para as duplas brasileiras da X Rally Team no Baja de Loulé, válido pela quarta etapa do Campeonato Português Todo Terreno. Acelerando pelos terrenos acidentados e desafiadores da região do Algarve, em Portugal, Cristian Baumgart e Beco Andreotti colocaram o Toyota Hilux na terceira colocação e se mantiveram na segunda colocação do campeonato lusitano. Marcos Baumgart e Kleber Cincea sofreram com as pedras no primeiro dia de prova (sábado, dia 28) e decidiram não continuar na competição, tendo em vista o desgaste excessivo do equipamento e a segurança da prova.

Para Beco, navegador tetracampeão do Sertões, essa foi uma das provas mais travadas que ele correu. “Foi uma prova muito difícil, uma das mais sinuosas que eu já participei, mas foi uma prova muito boa. Era técnica em um nível que chegava a ser perigosa com muitas serras. No primeiro dia fomos bem, colocamos um ritmo bom e ficamos em segundo. No segundo dia pegamos uma pedra no meio da estrada e furamos um pneu, era um ponto cego e não tinha o que fazer… foi uma infelicidade. A partir dali o ritmo foi um pouco mais lento, resolvemos não arriscar o equipamento já que não brigaríamos mais pela vitória na prova”, avaliou o navegador.

Kleber Cincea, navegador campeão do Sertões, também destacou os trechos sinuosos da competição. “Foi uma prova bem exigente, bem complicada e não tinha retas para desenvolver velocidade… sinuoso o tempo inteiro. Muitos trechos de risco com as serras, então qualquer escapada era ribanceira. Exigiu muito dos equipamentos, e principalmente dos pneus. O terreno tinha muita pedra, muita piçarra, gerando um nível de desgaste que foi um verdadeiro teste de fogo para os pneus”, avaliou Cincea. “Depois teve um caso de um carro acidentado e os carros que ficaram para trás tiveram o tempo ajustado e nós fomos para 27º. Com uma prova desafiadora e perigosa como essa, sem chance de brigar por vitória, resolvemos poupar o carro para o mundial que aconteceria na semana que vem”, completou.

As duplas brasileiras se preparavam para a etapa do Mundial, em Andaluzia (Espanha), entre os dias 7 e 12 de junho. Mas nesta terça-feira a organização do evento divulgou que a edição será adiada por conta da forte onda de calor e seca que atinge a região.

Agora as duplas focam novamente na disputa do Português até que a organização de Andaluzia defina a nova data para o evento, a princípio adiada para outubro sem um dia definido. O Campeonato Português ainda tem três etapas programadas até o final da temporada.