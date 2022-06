Rally Jalapão 2022: Mateiros (TO) recebe a prova que inicia com extrema exigência

Prova prossegue até sábado (25) em retorno a Luís Eduardo Magalhães (BA). Serão cinco dias de disputas e 1400 km de percurso. A largada da segunda etapa será em Mateiros às 8 horas e chegada em São Félix do Tocantins

Mateiros (TO) – Sob sol forte e temperatura de 35°C, começou nesta quarta-feira, 22, oficialmente o 8º Rally Jalapão, prova válida para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country para carros, motos e UTVs. Os destaques do dia nas motocicletas, após percorrer 447 quilômetros – 216,23 quilômetros de trechos cronometrados -, entre Luís Eduardo Magalhães (BA) e Mateiros (TO), ficaram por conta dos pilotos Adrien Metge (#01/Yamaha WR 450F), da Yamaha IMS Rally Rally Team, vencedor do primeiro dia de disputa, seguido por Martin Duplessis (#21/Honda CRF 450 RX), da Honda Racing Brasil Rally.

Denisio do Nascimento/ Gunnar Dums (Can-Am) garantiram os melhores tempos nos UTVs, seguidos de Tomas Luza/Robson Schuinka (Can-Am) e Fabio Pirondi / Marcelo Ritter (Can-Am). Marcos Baumgart /Beco Andreotti, (Ford Ranger) foram os mais rápidos entre os carros, em segundo esteve a dupla Alex Buchheim/Miguel Falcao Vaz (Giaffone Buggy V8 Rmattheis).

Adrien Metge deu início à competição com muito foco e determinação. “A etapa surpreendeu, foi melhor do que eu esperava, com muita areia e terra batida. Estava com muita vontade de acelerar de novo aqui no Rally Jalapão e o resultado veio na conquista dessa etapa”, acrescenta o piloto francês, bicampeão da prova.

Para Denisio do Nascimento o dia foi proveitoso, fechou com o tempo de 02h39min37. “Foi muito legal, prova rápida. Estava bem gostoso o percurso, enfrentamos areião, mas havia também cascalho e piso batido, tínhamos que tomar cuidado em algumas curvas de alta velocidade. Nosso UTV foi perfeito nesta primeira etapa e, agora, queremos manter esse ritmo até a etapa final”, disse o competidor do UTV 104 que tem Gunnar Dums como navegador a bordo do Can-Am Maverick X3 Bompack Racing.

Nesta quinta-feira (23), estão previstos 197,38 quilômetros, sendo 183,59 quilômetros de trecho cronometrado, no interior do Tocantins, entre Mateiros e São Félix do Tocantins, cidades turísticas consideradas portais do Jalapão. O roteiro total terá aproximadamente 1.400 quilômetros de percurso em prólogo e quatro dias de provas, que contemplam trechos inéditos.

O Rally Jalapão é uma realização de Arena Promoções e Eventos, tem patrocínio do C6 Bank, apoio da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Prefeitura Municipal de Mateiros e Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins. A supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

RESULTADOS DO PRIMEIRO DIA – EXTRAOFICIAL (cinco primeiros colocados):

CARROS

1) 304 Marcos Baumgart /Beco Andreotti, Ford Ranger, X Rally Team, (1)T1B, 02h33min52

2) #316 Alex Buchheim/Miguel Falcao Vaz, Giaffone Buggy V8 Rmattheis, (1) OP, 02h38min16

3) 346 Augusto Jose Montani/Valter Cardoso, Ford Ranger X Rally Team, (3)T1B, 02h39min35

4) 368 Julio Capua/Emerson Cavassin, Toyota Hilux, Rmattheis, (2)T1B, 02h39min56

5) #326 Pedro Prado Filho /Josi Koerich, Ford Ranger, X Rally Team, (3)T1B, 02h44min33

MOTOS

1) #1 Adrien Metge, Yamaha Wr 450f, Yamaha Ims Rally Rally Team, (1)MT1, 02h36min21

2) #21 Martin Duplessis, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing Brasil Rally, (2)MT1, 02h38min18

3) #7 Gabriel Bruning, Yamaha Wr 450f, Yamaha Ims Rally Rally Team, (2)MT2, 02h38min45

4) #06 Julio Cesar Zavatti, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing Brasil Rally, (2) MT2, 02h39min18

5) #02 Jean Azevedo, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing Brasil Rally, (3)MT1, 02h41min50

UTVS

1) #101 Denisio do Nascimento/ Gunnar Dums, Can-Am Maverick X3, Bompack Racing, (1)UT1, 02h39min37

2) 06 Tomas Luza/Robson Schuinka, Can-Am Maverick X3, Cotton Racing, (1)UT2, 02h39min49

3) #104 Fabio Pirondi / Marcelo Ritter, Can-Am Maverick X3 Cotton Racing – Nobeltex Racing, (2)UT2, 02h39min56

4) 105 Denisio Casarini/Ivo Mayer, Can Am Maverick X3, One Utv Rally Team, (2)UT1, 02h40min10

5) #120 Andre Hort/Idali Bossi, Can-Am Maverick X3, Mh Racing – F Tech, (3)UT1, 02h40min12

–

Resultados completos: http://satcron.com.br/chrono/5-jalapao/

–

Confira a programação do Rally Jalapão 2022:

22/06 – Quarta-feira – ETAPA 1

Luís Eduardo Magalhães (BA)/ Mateiros (TO)

DI – 87,98 km | TE – 216.23 km |DF – 129,04 km | Total – 447,21 km

Local: Praça de eventos de Mateiros

20h00 – Briefing CBA – CBM

23/06 – Quinta-feira – ETAPA 2

Mateiros (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

08h00 – Largada

DI – 0 km | TE – 183,59 km |DF – 13,79 km | Total – 197,38 km

Chegada: a partir das 11 horas

20h00 – Briefing

Local: Centro de eventos de São Félix

24/06 – Sexta-feira – – ETAPA 3

São Felix do Tocantins (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

08h00 – Largada

DI – 0 km | TE – 212,76 km |DF – 22,16 km | Total – 234,92 km

Chegada: a partir das 11 horas

20h00 – Briefing

Local: Centro de eventos de São Félix

25/06 – Sábado – ETAPA 4

São Felix do Tocantins (TO) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

08h00 – Largada

DI – 20,54 km | TE – 131 km |DF – 253,44 km

Km 229,28 da planilha Parque fechado (Vila Panambi )

Total até LEM 510,98 km

Chegada: a partir das 15 horas

19h30 – Premiação – (Território Steak House)