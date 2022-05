Rally Jalapão 2022 prevê cinco dias de disputas

Inscrições estão abertas para o evento que acontece de 21 a 25 de junho. Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, abrigará a programação de largada e da chegada da prova que passará por Mateiros e São Félix no Tocantins, no Tocantins

O Rally Jalapão acontecerá entre 21 e 25 de junho, nos Estados da Bahia e do Tocantins, e terá como cidades anfitriãs Luís Eduardo Magalhães, Mateiros e São Félix do Jalapão. Assim como nas sete edições anteriores, o evento atrai as principais equipes do país, que prometem acelerar fundo, em busca de pontos válidos para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country (CBM e CBA). Estarão inscritos as categorias: carros, motos, quadriciclos e UTVs.

Para a disputa da oitava edição do Rally Jalapão estão previstos 1.400 quilômetros de percurso – destes, aproximadamente 900 quilômetros de trechos cronometrados -, em cinco dias de provas, contemplando trechos inéditos. A primeira etapa acontece em Luís Eduardo Magalhães com o prólogo que valerá tempo para a competição será na terça-feira (21/6). Na quarta feira, 22, a caravana partirá de Luís Eduardo Magalhães (BA) com chegada em Mateiros (TO), onde a caravana do Rally Jalapão fará pernoite.

Na quinta-feira (23), a pernoite das equipes será em São Félix do Tocantins (TO), – localizada no Sudeste do Estado e distante 386 quilômetros da capital -, onde fará um laço e acontecerão as largadas na sexta-feira (24) e no sábado (25) para a terceira e quarta etapas cronometradas do rali com chegada de retorno a Luís Eduardo Magalhães (BA).

Em meio a belas paisagens repletas de encantos, o Rally Jalapão é garantia de mais um grande evento. A competição passará por um dos principais palcos da disputa do cross-country nacional da temporada em alta velocidade, repleto de aventura e desafios.

As inscrições estão abertas no site (www.areanarally.com.br) para as Motocicletas nas categorias Moto 1 (antiga Super Production), Moto 2 (Production), Moto 3 (Marathon), Moto Brasil, Moto Over e Moto Regional; para Quadriciclos; para o UTV nas categorias UTV 1 (antiga PRO Elite), UTV 2 (PRO), UTV 3 (Super Production), UTV 4 (Production), UTV Over PRO, UTV Double, UTV Over 40, UTV Over 45, UTV Start e a UTV Experimental. E nos Carros, para Protótipo-T1, Protótipo-T2, Pró Brasil, Super Prodution e Open.

O Rally Jalapão é uma realização de Arena Promoções e Eventos, tem patrocínio do C6 Bank, apoio da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Prefeitura Municipal de Mateiros e Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins. A supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

Para mais informações acesse o site www.arenarally.com.br. Acompanhe a etapa nas redes sociais pelo Instagram @arenarally, @rallyjalapao e facebook Rally Jalapão.

PROGRAMAÇÃO RALLY JALAPÃO 2022

20/06 – Segunda-feira

13h00 às 17h00 – Secretaria e vistorias

21/06 – Terça-feira

08h00 às 13h00 – Secretaria e vistorias

Shakedown: DI – 4 km |TE – 6 km |DF – 4 km

09h00 às 10h00 – Motos

10h00 às 11h30 – UTVs

11h30 às 12:20 – Carros

8h00 – Briefing Apoio

12h40 – Briefing Pilotos

14h00 – Prólogo: DI – 0 km (box)|TE – 9km |DF – 2,5 km

22/06 – Quarta-feira – ETAPA 1

Luís Eduardo Magalhães (BA)/ Mateiros (TO)

DI – 87,98 km | TE – 20,19 km |DF – 129,04 km | Total – 447,21 km

20h00 – Briefing

23/06 – Quinta-feira – ETAPA 2

Mateiros (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

DI – 0 km | TE – 183,59 km |DF – 13,79 km | Total – 197,38 km

20h00 – Briefing

24/06 – Sexta-feira – – ETAPA 3

São Felix do Tocantins (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

DI – 0 km | TE – 212,76 km |DF – 22,16 km | Total – 234,92 km

20h00 – Briefing

25/06 – Sábado – ETAPA 4

São Felix do Tocantins (TO) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI – 20,54 km | TE – 131

km |

DF – 253,44 km | Total – 510,98 km

19h30 – Premiação

OBS.: No último dia de prova no km 213 será o parque fechado para entrega de GPS e Stella. A partir do 213,20 será livre o deslocamento para quem optar carregar os veículos.