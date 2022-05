Rally Serra Azul abre inscrições para etapa nos dias 03 a 05 de junho

A prova válida para a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja e terá dois dias de disputas nos arredores da cidade de Pardinho, interior paulista.

O 8º Rally Serra Azul que integra o calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2022, nas categorias motocicletas, quadriciclos e UTVs, está confirmado para os dias 03 a 05 de junho, no Posto Rodoserv Star, localizado na Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N Fazenda Limoeiro, em Pardinho, interior de São Paulo. As inscrições estão abertas no site oficial www.arenarally.com.br.

As atividades estarão concentradas no Posto Rodoserv Star, onde funcionará a secretaria de prova, sala de imprensa, posto médico e parque de apoio (área de box) para manutenção dos veículos, como também o local das largadas e chegadas da prova e a premiação.

A programação terá início sexta-feira (03), com as vistorias técnicas e briefing com a abertura oficial do evento para os competidores. No sábado e domingo, 04 e 05, acontecem as disputas dos trechos cronometrados (Especiais). A população poderá visitar gratuitamente durante o final de semana a área de concentração dos pilotos.

As categorias contempladas para participar do Rally Serra Azul para as Motocicletas são: Moto 1 (antiga Super Production), Moto 2 (Production), Moto 3 (Marathon), Moto Brasil, Moto Over e Moto Regional; Quadriciclos. Já para a categoria UTV estão nas categorias: UTV 1 (antiga PRO Elite), UTV 2 (PRO), UTV 3 (Super Production), UTV 4 (Production), UTV Over PRO, UTV Double, UTV Over 40, UTV Over 45, UTV Start e a UTV Experimental.

A 8ª edição do Rally Serra Azul é uma realização da Arena Promoções e Eventos. Tem patrocínio do C6 Bank e apoio do Rodoserv Star e da Anube Sport. A Supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo.

O Hotel Oficial é o Rodoserv Hotel, na Rodovia Castelo Branco Km 193, para reservas entrar em contato no atendimento@rodoservhotel.com.br ou nos telefones (14) 3886-9050 / 99748-1087.

Para mais informações acesse o site www.arenarally.com.br. Acompanhe a etapa nas redes sociais pelo Instagram @arenarally.

PROGRAMAÇÃO DO RALLY SERRA AZUL 2022

03/06 – Sexta-feira

13h30 às 18h00 – Secretaria de Prova

14h00 às 18h30 – Vistoria Motos , Quadris e UTV’s

19h30 – Briefing

04/06 – Sábado

09h00 – Largada 1ª Moto

19h00 – Briefing

05/06 – Domingo

08h00 – Largada 1ª Moto

15h00 – Premiação