RECADASTRAMENTO ONLINE DO CARTÃO CIDADÃO COMEÇA NA PRÓXIMA TERÇA EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Governo, vai iniciar na próxima terça-feira, dia 1º de junho, o recadastramento para os usuários do Cartão Cidadão. A medida é necessária para todos os que fizeram o cartão até o último dia 19 de maio. O prazo para fazer o recadastramento vai até o próximo dia 30 de setembro. A medida é obrigatória. Quem não fizer a atualização cadastral terá o cartão cancelado ao final do período de recadastramento.

Todo o processo será feito online, via aplicativo ou site. O Atende Fácil, nesse período, realizará apenas os cadastros dos novos moradores. O aplicativo está disponível nas lojas Apple e Android, gratuitamente, com o nome “Jaguariúna – Recadastro online”. No site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) também estará disponível, a partir do dia 1º de junho, o link para o recadastro online.

Para garantir a segurança do processo, no momento de efetuar o recadastro, o cidadão deverá tirar uma selfie, que será comparada com a foto do cadastro do Cartão Cidadão, usando algoritmos de alta tecnologia e inteligência artificial. Para isso, a selfie precisa ser feita sem máscara. (Confira abaixo o passo a passo para fazer o recadastramento online)

Também é necessário anexar um comprovante de endereço (exclusivamente, IPTU, conta de água, conta de energia ou contrato de aluguel reconhecido em cartório) e um documento com foto (RG ou CNH).

TELEFONES PARA DÚVIDAS

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, o cidadão terá à disposição os atendentes do recadastramento do Cartão Cidadão pelos telefones (19) 4042-8277 e WhatsApp (19) 98363-3471.

O último recadastramento do Cartão Cidadão foi realizado em 2013. Desde então, Jaguariúna se modificou e a população cresceu, o que exige a adequação do cadastro dos moradores, responsável pelo direcionamento das políticas públicas municipais.

PARA FAZER O RECADASTRO:

Do processo:

– O recadastro é simples, pois os dados já existentes no cadastro do Cartão Cidadão podem ser reutilizados.

– Manter o número de telefone atualizado é essencial. Em caso de crianças, que não possuam ainda telefone, preencher com o número do responsável.

– Uma pessoa pode fazer o recadastro para outra, desde que esta envie a foto (selfie) do morador. Isso vai auxiliar principalmente crianças e idosos, que ainda não têm familiaridade com a tecnologia.

– É importante saber que, após atualizar seus dados, uma equipe será responsável pela análise e validação dos mesmos. Dessa forma, ou através do aplicativo ou através de SMS (caso você tenha utilizado o site), você será informado se seu cadastro foi aprovado ou se é necessário agendar um horário presencial para coleta adicional de informações.

– Durante o processo de confirmação cadastral, profissionais devidamente identificados e com todas as medidas de proteção podem realizar algumas visitas. Em caso de dúvidas, ligue para os números informados anteriormente.

PASSO A PASSO

Recadastro online pelo aplicativo

1 – Ao acessar o aplicativo “Jaguariúna – Recadastro online”, a Política de Privacidade (PP) será exibida para aceite. Se a PP sofrer alterações será exibida para um novo aceite das atualizações;

2- O cidadão precisa informar o número do seu CPF ou Cartão Cidadão;

3- O cidadão deverá tirar uma selfie para comparação;

4 – Ao tirar a selfie, o processamento de comparação será efetuado. Aguarde;

5 – No primeiro acesso, o status estará como “Cadastro não enviado”. Clique na opção “Meus Dados” e atualize as informações para avaliação da central;

6 – Verifique todos os dados e atualize as informações necessárias;

7 – Se necessário, atualizar os dados de endereço. Para isso, selecione a opção “Atualizar endereço”;

8 – Selecione os arquivos de Documento/Comprovante de Endereço;

9- Ao final do preenchimento e atualização dos seus dados, clique em “Salvar”;

10 – O status do seu cadastro será alterado para “Enviado” e instantaneamente um SMS será encaminhado.