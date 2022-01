Recape é retomado na Avenida Brasil e atinge Avenida Melvin Jones



Após o período de recesso, a empresa contratada pela Prefeitura retomou os serviços de recape na manhã desta quarta-feira, dia 19 de janeiro, conforme cronograma da Secretaria de Obras e Mobilidade. Diversas vias estão no planejamento deste processo, iniciado no final do ano passado.

As melhorias serão feitas em 15 vias ou trechos: Rua Atibaia, Rua Bragança Paulista, Rua Dr. Silvio de Camargo, Rua Santo Antônio do Jardim, Rua dos Operários, Avenida Dom Pedro I, Rua Jacyra S. Lithordi, Rua Antenor Gomes de Oliveira, Avenida Brasil, Avenida Júlio Xavier da Silva, Rua Antenor de Freitas, Rua João Antunes de Lima Junior, Avenida Melvin Jones, Rua Minas Gerais e Rua Luiz Martini. O valor do contrato é de R$ 4.173.993,13, provenientes de recursos próprios. São 11 ruas e quatro avenidas.

Em dezembro, os serviços foram iniciados pela Avenida Brasil, nas proximidades do Tiro de Guerra, e retomados nesta quarta-feira. Pelo cronograma, a equipe seguirá pela Avenida Melvin Jones, pela Rua João Antunes de Lima Júnior, no Jardim Nossa Senhora das Graças, e Rua Minas Gerais, no Jardim Centenário. Também serão feitos trechos da Rua Antônio de Freitas e Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova.

“Temos muito trabalho pela frente, pois estamos com esse pacote de recapeamento em andamento e outros em fase final para conclusão dos processos licitatórios. Se o tempo colaborar, os serviços devem avançar rapidamente pelos endereços já listados”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade (SOM), José Antônio Ortiz Bueno.

Outras licitações estão em andamento e devem ser concluídas até o final deste mês. Uma delas prevê recapeamento na Avenida Marechal Castelo Branco. Outra contratação beneficiará a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos e a Avenida Maria Palhares Cassimiro. Num outro processo, a empresa vencedora executará serviços de infraestrutura no Distrito Industrial João Batista Caruso, na Rua Leopoldo Campos Pedrini.

Outras duas concorrências estão previstas pela Secretaria de Obras e Mobilidade. A primeira é referente à execução de infraestrutura na Avenida Emília Marchi Martini e a segunda na Rua Ângelo Armani de Oliveira e na Travessa Clarice Cardoso, no Parque Real, além da Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê V. “Outros endereços estão sendo listados juntamente com o prefeito Rodrigo Falsetti e novas licitações serão abertas, uma vez que o município tem recebido recursos estaduais e também investido recursos próprios para a melhoria do asfalto do município”, concluiu o secretário da SOM.