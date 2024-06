Recapeamento Asfáltico de ruas do Jardim Triunfo, Ipê e Jardim Emília

A Prefeitura de Pedreira concluiu na última semana o Recapeamento Asfáltico de ruas dos bairros Jardim Triunfo 78, Ipê e Jardim Emília.

“Está foi mais uma etapa do maior Programa de Recapeamento Asfáltico já desenvolvido em Pedreira, contemplando ruas de diversos bairros, trazendo mais segurança e qualidade de vida aos moradores e condutores de veículos”, enfatiza o Secretário de Obras e Vias Públicas Ricardo Sartori.

Os serviços desenvolvidos pela Construtora Simoso, empresa vencedora do Processo Licitatório, beneficiaram as seguintes ruas no bairro Jardim Emília: Maximíno Rossignoli e Maria Ana Piassa Gasparini. No Jardim Ipê foi recapeada a rua Aristides Ferro e no Jardim Triunfo as ruas: Sumaré, Campinas e Jaguariúna. “Nesta etapa investimos R$ 590 mil”, destacou o Secretário de Administração e Recursos Humanos Sérgio Aparecido de Santi.