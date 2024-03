Receptação de Motocicleta: Suspeito Indiciado em Mogi Guaçu

No último dia 4 de março, na cidade de Mogi Guaçu, um indivíduo identificado como W.R.P foi indiciado por suspeita de receptação, após uma ação da equipe policial.

A apreensão ocorreu quando a equipe, após comunicação pelo CGP 1 Modular na rede de rádio, preparava-se para abordar uma motocicleta na rua do bairro Santa Cruz. Ao se aproximar do local, a equipe deu apoio a uma abordagem que já estava em curso a um casal. Após consulta, verificou-se que não havia registros desfavoráveis em relação a eles.

Entretanto, durante a fiscalização da motocicleta, uma Honda/150, foi constatado que a mesma estava com o chassi e numeração de motor pinados, além de possuir um emplacamento correspondente a uma moto registrada em Araras/SP, levantando suspeitas de irregularidade.

Diante dos fatos, o RPM 1 permaneceu no local até a chegada do guincho, enquanto foi conduziu o indivíduo até a delegacia. A escrivã tomou ciência dos acontecimentos e informou ao delegado de plantão, que procedeu com a apreensão da motocicleta e liberou as partes envolvidas.

A situação levanta preocupações sobre o aumento da receptação de veículos na região e a necessidade de ações mais efetivas para coibir esse tipo de crime. As autoridades locais reforçam o compromisso em combater atividades ilícitas e garantir a segurança da comunidade.