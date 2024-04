Receptação de Veículo Roubado: Dois Indivíduos Presos em Santo Antônio de Posse

Da Redação

Na noite do dia 11 de abril, as autoridades de Santo Antônio de Posse foram acionadas para investigar uma atividade suspeita envolvendo um caminhão estacionado em um posto de combustíveis local. Os indivíduos envolvidos foram ambos detidos no desdobramento da ocorrência.

De acordo com o relato inicial, um motorista de caminhão notificou as autoridades sobre um veículo estranho estacionado no pátio do posto, despertando suspeitas, já que os frequentadores habituais do local são reconhecidos entre si. A equipe policial iniciou uma busca pelo veículo mencionado e encontrou-o, onde procederam à abordagem dos ocupantes.

As discrepâncias nas histórias apresentadas pelos detidos levaram as autoridades a verificar o local mencionada por eles, onde constataram que as chaves encontradas não correspondiam aos veículos lá presentes. Da mesma forma, não foi encontrado o caminhão citado, confirmando-se, assim, que ambos estavam mentindo.

Com base nas informações obtidas junto ao solicitante original, as autoridades localizaram o caminhão mencionado anteriormente, constatando que as chaves encontradas no veículo abordado de fato o abriam. Mais ainda, após consulta via Copom, descobriu-se que o veículo era produto de furto, tendo suas placas originais sido substituídas por outras pertencentes a um caminhão registrado no Rio de Janeiro.

Após investigações adicionais, verificou-se que o veículo em questão havia sido roubado na cidade de Jacareí, conforme Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil. Diante dessas constatações, ambos foram detidos em flagrante por receptação qualificada.

Ambos os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a voz de prisão foi ratificada, foi estabelecida uma fiança de R$ 4.200,00, que não foi paga, resultando na permanência dos dois à disposição da justiça.

O caso ressalta a importância da colaboração entre a comunidade e as autoridades para combater crimes como a receptação de bens roubados, contribuindo para a segurança e integridade da população.